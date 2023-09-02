الولايات المتحدة توقع اتفاقا مع اليمن بشأن حماية الملكية الثقافية والحفاظ على التراث

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية واليمن على اتفاق ثنائي بشأن حماية الملكية الثقافية من شأنه أن يجدد ويوسع نطاق الحمايات التي وضعت للملكية الثقافية اليمنية في العام 2020 على أساس طارئ.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم /السبت/ - أن إبرام هذا الاتفاق يؤكد على دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحل المستدام للنزاع اليمني، وإعادة التأكيد على الدعم الأمريكي للسيادة اليمنية، كما يمثل التوقيع على هذا الاتفاق محطة بارزة في العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة واليمن وإطار عمل للتعاون بين البلدين من أجل محاربة الاتجار بالملكية الثقافية وتشجيع التبادل الشرعي لأغراض ثقافية وتعليمية وعلمية.

وأشار البيان إلى أن هذا الاتفاق يبني أيضا على التعاون الأمريكي طويل الأمد للحفاظ على التراث الثقافي اليمني من خلال مِنَح صندوق السفراء الأمريكيين للمحافظة على التراث الثقافي للشركاء من المنظمات غير الحكومية، والتي بلغت إجمالي 550 ألف دولار، وشملت ترميم المباني التاريخية والحفاظ على المخططات القديمة.

وينضم اليمن بتوقيعه على هذا الاتفاق إلى 25 شريكا للولايات المتحدة في مجال الملكية الثقافية، بالإضافة إلى ذلك، تبقى القيود الأمريكية الطارئة الخاصة بالتصدير سارية فيما يتعلق بالملكية الثقافية في أفغانستان والعراق وسوريا، وفق البيان.