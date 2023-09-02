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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أكبر حدث ترفيهي |مهرجان العلمين أبهر المتابعين في مصر والوطن العربي

مهرجان العلمين 2023
مهرجان العلمين 2023

أكد الإعلامي مصطفى كفافي، أن حصاد مهرجان العلمين في دورته الأولى مثمر، موضحًا أنه على مدار أيام وأسابيع طويلة شهد تنوعا فنيا ورياضيا وترفيهيا كبيرا، وحالة كبيرة من الزخم الفني، وحفلات غنائية لمجموعة كبيرة من المطربين والمطربات من مصر وكل أنحاء العالم العربي، وأن المهرجان أبهر المتابعين في مصر والوطن العربي كله.

إبداع الفنانة “أنغام”  في مهرجان العلمين ومطرب الراب "ويجز"

وأضاف كفافي، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أننا «شاهدنا إبداعا مع المطربة العظيمة أنغام، وحالة التفاعل والبهجة للمطرب الشعبي حكيم على مسرح العلمين، كما شهد المهرجان إقبال الشباب وحرصهم على حضور حفل مطرب الراب ويجز واستمرّ تفاعل الجمهور على مدار ساعات طويلة جدا».

وأضاف أن ما حدث في حفلات العلمين لم يكن تنوع مطربين فقط، ولكن تنوع في الأجيال مثل نجوم حقبتي الثمانينيات والتسعينيات والشباب، وعدد كبير من نجوم مصر الذين أثروا الحياة الفنية مثل مدحت صالح وأنغام، أي ان الحالة الفنية التي أحدثها المهرجان لم تختلف عن الحالة الرياضية، فقد شهدت فعالياته أحداثا رياضية هامة مثل بطولة كرة القدم الشاطئية والتيك بوك.

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