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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عزومة العشاء قد تنهي أزمة لاعبي الأهلي مع المنتخب... تفاصيل

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: عزومة العشاء بأحد منازل المهندسين قد تنهي أزمة لاعبي الأهلي مع المنتخب، لبى مساء أمس، فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، دعوة العشاء التي وجهت إليه هو وجهازه الأجنبي بأحد المنازل بمنطقة المهندسين، ودار الحديث حول أن الأهلي يفقد الفورمة الكاملة للثنائي ياسر إبراهيم ومحمود متولي لاصابتهما ويتمسك بوجود محمد عبد المنعم، وأوضح فيتوريا أن عبد المنعم هو المدافع رقم واحد ولكنه وعدهم بإعادة النظر في الأمر.

وأثار إصرار البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الوطني، على ضم رباعي الفريق الأول لكرة القدم للمشاركة في معسكر الفراعنة القادم لمواجهتي إثيوبيا وتونس، حالة من الغضب الشديد داخل القلعة الحمراء خاصة بعد الاتهام الموجه لمسئولي القلعة الحمراء، بأنهم تراجعوا عن الاتفاق بينهم بشأن استدعاء لاعبي الأهلي للمنتخب في معسكر سبتمبر المقبل.

 

 

أزمة استدعاء لاعبي النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر الوطني في شهر سبتمبر الجاري ما زالت تتصدر المشهد الرياضي.

 

وتسعي إدارة النادي الأهلي للبحث عن حلول مع مدرب منتخب مصر الوطني قبل خوض مباراة السوبر الإفريقي منتصف شهر سبتمبر الجاري امام اتحاد العاصمة الجزائري.

 

صدى البلد يرصد آخر التطورات فى أزمة استدعاء لاعبي النادي الأهلي لمعسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر الحالي.

 

 

أبرز تصريحات فيتوريا البرتغالي فيتوريا - الأهلي المنتخب

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