عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة : إنهاء قوائم انتظار القساطر القلبية في أسيوط وإجراء 500 جراحة عظام

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتشكيل لجان للمرور على كافة مستشفيات الوزارة، لمتابعة التطبيق العملي للتدريبات التي تم تنظيمها للارتقاء بمهارات الفرق الطبية، إلى جانب متابعة أعمال التطوير واختيار نماذج من المنشآت الطبية وتجهيزها للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة تضم في تشكيلها 60 فردا من تخصصات «الرعاية العاجلة، والصيدلة، والأسنان، والكلى الصناعي، وإدارة المستشفيات» في قطاع الرعاية العلاجية.  

فيما أشار الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية، إلى أن اللجنة بدأت عملها بالمرور على 17 مستشفى في محافظة أسيوط، حيث تم دعم مستشفى أسيوط العام بمناظير جراحة المسالك كاملة، ومد مستشفى الإيمان العام بـ5 أسرة رعاية أطفال، بالإضافة إلى مناظير الركبة، ومناظير العظام، وإضافة 10 أسرة رعاية أطفال لمستشفى حميات أسيوط.

وأكد الدكتور أحمد سعفان، القضاء على قوائم انتظار القساطر القلبية، في محافظة أسيوط، بإجراء 178 جراحة في مستشفى أسيوط العام، كما تم إجراء 500 جراحة عظام بمستشفى الإيمان العام، بالتعاون مع مستشفيات جامعة أسيوط.


ومن جانبه، أفاد الدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، بتدريب الفرق الطبية في مستشفى أسيوط العام، ومبرة التامين الصحي على الانعاش القلبي الرئوي، وتدريب الفرق الطبية بأقسام الحضانات، مؤكدا تشكيل لجان يومية للمرور على المستشفيات ومتابعة الأطقم الطبية، وانتظام سير العمل، لتوفير أفضل خدمة طبية للمرضى.

الصحة مستشفيات الرقابة الصحية الصيدلة حميات أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

مدرب يد الزمالك يستغيث بوزير الرياضة : هنهبط درجة تانية

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

هربت من البيت منذ سنوات.. حكاية فتاة سقطت في بئر الحرام

10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق محطة كهرباء الجيزة..الأهالي: ربنا يسترها علينا|فيديو

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

ارتفاع حالات دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا.. الكمامات تعود لشوارع أمريكا

ترشيحاتنا

لماذا لجأ بوتين إلى سلاح جديد قادر على حمل رؤوس نووية ضد الأوكران

المجلس القومي للصحة النفسية يستجيب لـ100% من بلاغات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

انهيار أسرة طبيب الساحل| ماذا يحدث داخل جنايات القاهرة .. تفاصيل

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

القمح في أمان.. اكتفاء ذاتي بنسبة 70% وكميات جديدة تصل إلى مصر

شاهد.. لحظة وصول المتهمين بقتل طبيب الساحل لمحكمة جنايات القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاسة كبدة| أحلى من المحلات

قبل ساعات من غلق الميركاتو| برشلونة يخطف نجم مدريد.. وهذا الاعب يقرر الرحيل

تحذير عاجل.. تجنب استخدام هذا النوع من شفاطات المشروبات

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

فيديو

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

وزير الشباب: استاد المصري فى بورسعيد ينفذ بمواصفات عالمية| فيديو

كبير مشجعي المصري لوزير الشباب: بورسعيد كلها خلف الرئيس السيسي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ