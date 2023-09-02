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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة|ضي أزرق في السمك يثير ضجة على السوشيال ميديا… ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

تحذير عاجل.. تجنب استخدام هذا النوع من شفاطات المشروبات

بعد احتساء المشروبات الباردة والعصائر من شفاطات بلاستيكية لسنوات، تحول معظمنا مؤخرًا إلى الشفاطات الورقية "الصحية" و"الصديقة للبيئة"، لكن ما وجدته دراسة جديدة قد يصيبك بالصدمة، حيث وجدت الدراسة المنشورة في مجلة المضافات الغذائية والملوثات أن الشفاطات الورقية تحتوي على "مواد كيميائية إلى الأبد" سامة وخطرة.

بملابس ملفتة .. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

حرصت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

مضمونة وسريعة.. طريقة تنظيف الكوتشي الأبيض بالكربونات

تستخدم طريقة تنظيف الكوتشي الابيض بالكربونات، وهذه الوصفة مناسبة مع الكوتشي القماش والجلد، وسوف تعيدها لسابق عهدها ناصعة البياض.

أرخص دواء| هاني الناظر يكشف فوائد تناول المياه

كشف الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك عن أهمية و ضرورة تناول المياه.

 

تتاكل ولا لأ.. ضي أزرق في السمك يثير ضجة على السوشيال ميديا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأحد أنواع السمك بداخلها ضي باللون الأزرق، وهو ما أثار حالة من الجدل والدهشة بين رواد السوشيال ميديا. 

وعلقت الدكتورة شيرين علي زكي، نائب رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان ورئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، على صورة السمك المنتشرة ذات الضي الأزرق.

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