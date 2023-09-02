اليونان تفشل في إخماد حريق اندلع منذ 15 يوما

فشلت اليونان ، في إخماد حريق اندلع منذ 15 يوما، في مقاطعة إيفروس الشمالية الشرقية.

وقالت صحيفة "إيكاثيمينري" اليونانية، إن رجال الإطفاء يواصلون مكافحة حرائق الغابات في مقاطعة إيفروس الشمالية الشرقية، مع تركيز جهودهم على المناطق المحيطة ببلدات وقرى سوفلي وكورنوفوليا وداديا وكوترونيا وسيديرو وجيانولي.

وأوضحت الصحيفة ، أنه حتى أمس الجمعة، شارك في جهود مكافحة الحرائق 129 سيارة إطفاء وطاقم مكون من 586 فردًا، و16 فريقًا من رجال الإطفاء الراجلين، تدعمهم ست طائرات إطفاء ومروحيتان.

وتساعد آلية الحماية المدنية الأوروبية في جهود مكافحة الحرائق، بوحدات من فرنسا وإسبانيا وقبرص ورومانيا وجمهورية التشيك وبلغاريا وسلوفاكيا. وتنتشر على الأرض أيضاً وحدات من ألبانيا وصربيا.

واندلع إجمالي 44 حريقًا جديدًا في الغابات يوم الجمعة، ليصل إجمالي الحرائق في جميع أنحاء البلاد إلى 81.

وتتعرض خمس مناطق في اليونان لخطر الحرائق بشكل كبير اليوم السبت، بناء على خريطة تنبؤات مخاطر الحرائق الصادرة عن الأمانة العامة للحماية المدنية بوزارة الأزمات المناخية والحماية المدنية.