نائب محافظ القليوبية يتابع رفع القمامة بشبرا الخيمة والخانكة.. صور

تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع التراكمات بشبرا الخيمة والخانكة.

وقام نائب المحافظ يرافقه ياسر عبدالله نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وهاني حسين نائب رئيس مدينة الخانكة، أعمال رفع التراكمات بنطاق مدينتي شبرا الخيمة والخصوص.

كما تابع حماد، أعمال مد شبكات صرف مياه الأمطار ضمن أعمال تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، مشددا على ضرورة رفع التراكمات والاشغالات بصورة يومية.

كما وجه المختصين بحي شرق شبرا الخيمة بسرعة رفع التراكمات بشاع ١٣٥ استجابة لشكاوى المواطنين، وعلى الفور تم توجيه ٣ سيارات سعة ٥٠ طن لرفع المخلفات.

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