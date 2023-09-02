«معهد الاقتصاد» ينظم ورشة عمل لمناقشة مشكلات التعاونيات الزراعية

نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، ورشة عمل بعنوان “التعاونيات الزراعية” (أهداف، إمكانيات، معوقات، تطوير)، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدراسة جميع المشكلات المتعلقة بالتعاونيات الزراعية وكيفية مواجهتها وسبل تطويرها، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وأوضحت الدكتورة داليا ياسين، مديرة المعهد، أن مناقشة مشكلة التعاونيات الزراعية من الأمور الهامة للنهوض بالقطاع الزراعى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعرض الدكتور محمد عبد الحافظ، أستاذ التعاون الزراعى المتفرغ، رؤية لتطوير التعاونيات الزراعية فى مصر.

وترأس الجلسة العلمية الدكتور فوزى الشاذلى، مدير المعهد الأسبق.

وتمت مناقشة المشاكل التى تواجه التعاونيات الزراعية ومقترحات الحلول للقيام بدورها المنوط بها والإصلاحات الهيكلية للتعاونيات الزراعية من خلال مناقشة بعض مواد القانون التى يجب تعديلها لتتواكب مع المتغيرات المحلية والعالمية.

وفى هذا الإطار، قدمت دعاء ممدوح سليمان، رئيس قسم بحوث التمويل والتعاون الزراعى، تقريرا شاملا عن آليات تنفيذ تلك المقترحات والتوصيات التى توصلت إليها الورشة إلى مديرة المعهد.