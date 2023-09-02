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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز بدر: قريباً.. تشغيل محطة الكهرباء 3 تجريبياً

صدى البلد

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ محطة كهرباء 3، وسيتم التشغيل التجريبى للمحطة خلال أيام، وذلك استكمالاً لخطة الجهاز لتوفير القدرة الكهربائية، نتيجة التوسع العمرانى وزيادة نسبة الإشغال بمدينة بدر.

وتفقد المهندس عمار مندور، مكونات محطة كهرباء بدر 3، يرافقه فريق عمل من شركة نقل الكهرباء وشركة توزيع الكهرباء، لإجراء الاختبارات اللازمة لتشغيل المحطة، حيث أفادوا بأنه من المتوقع التشغيل وإطلاق الجهد على المحطة قريباً.

جدير بالذكر أن المحطة التى يقوم الجهاز بتنفيذها تبلغ قدرتها 120 ميجا/فولت/أمبير، وستخدم الحى الثالث وجزءا من الحيين الرابع والثانى وأراضى شمال المدينة، ما يؤدى إلى تخفيف الضغوط على محطتى بدر 1، وبدر 2.

وشهد المهندس عمار مندور، اصطفاف معدات لعملية النظافة الخاصة لمنطقة الرواد، الامتداد الشرقى لشركة التعمير، بحضور المهندس عادل فضل، نائب رئيس الجهاز، ومديري الإدارات ومديري الشركة، وذلك للبدء في تنفيذ أعمال النظافة لمنطقة الرواد، الامتداد الشرقى ومجاورات(54 – 104 – 155) عمارة طبقاً لكراسة المواصفات الخاصة بجهاز تنظيم المخلفات البلدية، وذلك  استمراراً للجهود المبذولة في حركة التنمية بالمدينة.

وقام جهاز مدينة بدر بفحص المعدات والتأكد من مطابقتها لكراسة الشروط، مؤكداً على مسئولي الشركة ضرورة العمل فوراً على النظافة التامة لمنطقة الرواد، الامتداد الشرقي.

وتعهدت الشركة بالنظافة المرجوة خلال فترة قصيرة جداً، وسيتم توزيع صناديق القمامة الجديدة لكل مجاورات الحى، وستتم المتابعة اليومية للوصول بنظافة الحى إلى المستوى المأمول، كما تمت مراعاة زيادة المعدات والعمالة بجميع المشاريع الخاصة بأعمال النظافة الجديدة بالمدينة.

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