عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملة بالسنطة

مخابز بلدية بالغربية
مخابز بلدية بالغربية

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز السنطة، وذلك خلال  24ساعة.

txt

جولة تفقدية لرئيس جامعة طنطا بالمجمع الطبي للكليات

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز السنطة، وحررت 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

مصادرة 315 كيلو لحوم ودواجن ورنجة فاسدة في الغربية

وشدد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الحملات التموينية التفتيش على المخابز أصحاب مخابز بلدية وسياحية أصحاب مخابز بلدية أصحاب مخابز الدكتور طارق رحمي المواطنين جامعة طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

خلع في القدم .. تفاصيل تعرض إبنة أحمد سعد الرضيعه لحادث سيارة

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

موضوعات متعلقة

الحوار الوطني يواصل فعالياته حول القضية السكانية وتنمية الأسرة المصرية بالغربية

ضبط صاحب مخبز استولي على 10 أجولة دقيق بلدى مدعم بالغربية

غلق وتشميع 21 منشأة مخالفة في الغربية

غلق 8 محلات و11 ورشة لمخالفة مواعيد الغلق الرسمية في المحلة

وقف 13 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالمحلة

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف وتطوير عمارات الأوقاف بالعجيزي في طنطا

مصرع شخصين في حادث بكفر الزيات

صحوة شبابية بمركز بسبون في الغربية

ترشيحاتنا

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بمنشور غريب.. شاهد

روسيا تسلم طائرة تدريب قتالية متقدمة إلى إيران.. تفاصيل

تنسيق الأزهر 2023.. مؤشرات القبول لـ علمي بنات

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

صاروخ يوم القيامة طوله 35 مترا.. سلاح فتاك عابر للقارات تمتلكه روسيا

8.5 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحاب الجمل: أنا شعنونة مع حسن الرداد و"مستر إكس" وش السعد عليا| حوار

نشرة المرأة والصحة|ضي أزرق في السمك يثير ضجة على السوشيال ميديا… ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

لن تصدق| 5 أسباب للإصابة بـ الصداع في الصباح بشكل منتظم

بعد ياسمين صبري.. نجمات يتنافسن على الظهور بضفائر طويلة.. من الأجمل؟

فيديو

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ