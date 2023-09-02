في نسخته الأولى.. منظم حفلات: مهرجان العلمين حقق كافة الأرقام القياسية

قال وليد ناصر، منظم الحفلات، إن ما يحدث في مهرجان العلمين شيئ فوق الخيال، كافة الجهات تتكاتف وتتعاون من أجل تقديم مهرجان عالمي، يتحدث عنه الجميع.



وأضاف وليد ناصر، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي أم سي، أن مهرجان العلمين في نسخته الأولى حقق كافة الأرقام القياسية، حيث نجح المهرجان في وضع أسس قوية وتاريخية له.

واسترسل: القائمين على مهرجان العلمين بذلوا مجهود جبار، والمهرجان حقق السعادة التي يبحث عنها الجمهور المصري والعربي.



وأشاد بتنظيم المهرجان وتعاون الجميع من أجل تقديم مهرجان عالمي، يشيد به العالم، فهو لم يقتصر على نمط واحد، بل ضم أكثر من نمط.