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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يخوض مران الغد على فترتين

الزمالك
الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو خوض تدريبات الغد على فترتين.

الزمالك يخوض مران الغد على فترتين

ويؤدي الفريق مرانه الصباحي بشكل طبيعي كما هو معتاد، على أن يخوض مران مسائي في نفس اليوم استعدادا للموسم الجديد وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من  يوم ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

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