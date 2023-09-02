افتتاح أعمال ترميم دير القديس الأنبا بسنتاؤس وديرالشهيد العظيم مارجرجس

نقل أحمد الافيوني مراسل القناة الاولى من برنامج صباح الخير يا مصر من محافظة قنا وتحديدا واحد من أهم المزارات السياحية الدينية بجنوب محافظة قنا دير الشهيد مارجرجس، لافتا إلى أنه سوف يزور بعض قليل هذا الدير وزير السياحة والأثار و اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بافتتاح عدد من الكنائس في هذا الدير، ومن ثم تسهم هذه الافتتاحات في إعادة وضع محافظة قنا مرة اخري على خارطة السياحة الدينية.

ومن خلال الالتقاء بالانبا بيمن مطران نقادة وقوص بمحافظة قنا، فقد قال أن افتتاح اليوم لعدد من الكنائس بحضور وزير السياحة والآثار ووزير محافظ قنا فالمرحلة الثانية تمت في دير مارجرجس أما المرحلة الأولى تمت عام ٢٠٢٠.

سوف يتم أفتتاح المزارات السياحية والدينية

وصرح الأنبا بيمن مطران، أنه سوف يتم أفتتاح المزارات السياحية والدينية، مضيفا أن الأديرة تبدأ من منطقة الدندرة وتنتهي في طيبة وهذه مجموعة أديرة بها ٥ اديرة اثرية منهم دير مارجرجس وهو أكبر وأشهر الأديرة والمجمة الموجودة في صحراء مدينة نجادا.



وأضاف: “ان هذه الأديرة قائمة من القرن الرابع الميلادي من أيام القديس العظيم الانبا باخوميوس أب الشركة، فقد أسس رهبنة الشركة”.

وعلق:" أثناء الترميم، فان هيئة الآثار تحت أشراف قطاع هيئة الاثار الإسلامية والقبطية وجدوا ألكنيسة قد أنشأت منذ القرن الرابع الميلادي وهي كنيسة السيدة العذراء".