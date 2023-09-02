عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

افتتاح أعمال ترميم دير القديس الأنبا بسنتاؤس وديرالشهيد العظيم مارجرجس

الأنبا بيمن مطران
الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص بمحافظة قنا

نقل أحمد الافيوني مراسل القناة الاولى من برنامج صباح الخير يا مصر من محافظة قنا وتحديدا واحد من أهم المزارات السياحية الدينية بجنوب محافظة قنا  دير الشهيد مارجرجس، لافتا إلى أنه سوف يزور بعض قليل هذا الدير وزير السياحة والأثار و اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بافتتاح عدد من الكنائس في هذا الدير، ومن ثم تسهم هذه الافتتاحات في إعادة وضع محافظة قنا مرة اخري على خارطة السياحة الدينية.

ومن خلال الالتقاء بالانبا بيمن مطران نقادة وقوص بمحافظة قنا، فقد قال أن افتتاح اليوم لعدد من الكنائس بحضور وزير السياحة والآثار ووزير محافظ قنا فالمرحلة الثانية تمت في دير مارجرجس أما المرحلة الأولى تمت عام ٢٠٢٠.

سوف يتم أفتتاح المزارات السياحية والدينية

وصرح الأنبا بيمن مطران، أنه سوف يتم أفتتاح المزارات السياحية والدينية، مضيفا أن  الأديرة تبدأ من منطقة الدندرة وتنتهي في طيبة وهذه مجموعة أديرة بها ٥ اديرة اثرية منهم دير مارجرجس وهو أكبر وأشهر الأديرة والمجمة الموجودة في صحراء مدينة نجادا.


وأضاف: “ان هذه الأديرة قائمة من القرن الرابع الميلادي من أيام القديس العظيم الانبا باخوميوس أب الشركة، فقد أسس رهبنة الشركة”.

وعلق:" أثناء الترميم، فان هيئة الآثار تحت أشراف قطاع هيئة الاثار الإسلامية والقبطية وجدوا ألكنيسة قد أنشأت منذ القرن الرابع الميلادي وهي كنيسة السيدة العذراء".

 

أشرف الداودي محافظ قنا وزير السياحة الكنائس الأديرة الأنبا بيمن مطران دير مارجرجس دير الشهيد مارجرجس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

كاف في ورطة.. استبعاد فريق أنجولي قبل قرعة السوبر الإفريقي بساعات

ترشيحاتنا

كلوب يكشف رد فعل محمد صلاح بعد شائعات انتقاله لاتحاد جدة

حقوق الإنسان على رأس محاوره| خطة ومواعيد الحوار الوطني غدا.. فماذا يناقش؟

أثناء صلاة العشاء.. مصرع 7 أشخاص خلال هجوم مسلح شمال نيجيريا

العثور على سجائر وبن مجهول المصدر قبل ترويجهم بأسواق القاهرة

تحمل اسم شقيقته| قصة دار لرعاية الأطفال مرضى السرطان أنشأها محمد الفايد.. تفاصيل أعماله الخيرية

زيادات جديدة في أسعار نيسان سنترا.. اعرف بكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل أنت منهم؟.. أبراج توازن بين حياتها المهنية والأسرية

حضور جماهيري ضخم.. ويجز يشعل حفل العلمين الجديدة| صور

قبل عودة المدارس.. أفكار لتصميم ركن مريح لأطفالك للدراسة في المنزل

بالصور..مع اقتراب رحيله.. كيف كان صيف 2023 رعبا على العالم؟

فيديو

وفاة أصغر ممثل في مصر| من هو رابي أحمد.. فيديو جراف

بعد حفله فى مهرجان القلعة.. عزيز مرقة يفجر مفاجأة لجمهوره | تعرف عليها

محمد الحلو يتألق ووريهام عبد الحكيم وهايدي موسي يشعلون حفل السعودية| فيديو

الحسيني أبوقمر: إرادة الدولة تتجسد فى بناء استاد المصري بموقعه الحالى| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ