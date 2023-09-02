خبير أثري: التقويم المصري القديم مرتبط بالسماء والنيل

قال مجدي شاكر الخبير الأثري، إن وزارة السياحة وفرت التذكرة الموحدة، تمكن المواطنين من زيارة المتحف المصري أو الإسلامي أو القبطي، حتى يوم 3 أكتوبر، ولذلك أدعو كل المصريين لزيارة الأماكن السياحية.

وأضاف مجدي شاكر، خلال حواره ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحضارة المصرية مميزة للغاية، وأدعو الجميع لمعرفة تاريخنا ونشر الوعي بمدى أهمية الحضارات المصرية، متابعا: اتمنى أن نكتب التاريخ المصري القديم مثل التاريخ الميلادي والهجري.

واسترسل: التقويم المصري القديم مرتبط بالسماء والنيل، فالمصري القديم كان مرتبط بشكل كبير بالنيل، وما يحدث به من تغيرات على مدار العام.

وأكمل: مصر القديمة كان لديها مرصد فلكي قديما، لرصد النجوم وتحديد موعد الفيضانات.