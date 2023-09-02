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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا ترسل ذخائر خارقة للدروع إلى أوكرانيا لتدمير الدبابات الروسية.. تفاصيل

دبابة أبرامز
دبابة أبرامز

من الممكن أن تحصل أوكرانيا قريبا من الولايات المتحدة على ذخيرة خارقة للدروع قادرة على تدمير الدبابات الروسية الثقيلة بموجب شروط حزمة مساعدات جديدة بملايين الدولارات من المتوقع أن تكشف عنها واشنطن في الأيام المقبلة، وفق ما ذكرت مجلة بوليتيكو.

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يمكن إدراج ذخائر اليورانيوم المنضب في الدفعة التالية من المساعدات العسكرية، وفقًا لتقارير رويترز نقلاً عن مسودة وثيقة ومسؤولين أمريكيين.


لكن المجلة قالت إن ذلك يخاطر برد فعل روسي أشد، خاصة وأن الذخائر فعالة، وأن روسيا، تظهر أسلحة أخرى في المعركة.

صممت طلقات الذخيرة، التي تستخدم المعدن عالي الكثافة للمساعدة في اختراق الصفائح السميكة للدروع، ليتم إطلاقها من دبابات أبرامز الأمريكية التي من المتوقع أن تحصل عليها أوكرانيا في نفس الحزمة .

 

في حين أن اليورانيوم المنضب هو منتج ثانوي لإنتاج الوقود المستخدم في محطات الطاقة الذرية، إلا أن مستويات إشعاعه منخفضة بشكل كبير ويتم استخدامه لخصائصه الفيزيائية، وليس النووية. 


تلقت أوكرانيا في مارس ذخائر من اليورانيوم المنضب من المملكة المتحدة لاستخدامها في دبابات تشالنجر 2 بريطانية الصنع.

ومع ذلك، أثار قرار المملكة المتحدة خلافًا بعد أن استخدمته روسيا - التي تدعي أن القذائف تحتوي على "مكون نووي" - كذريعة للإعلان عن أن موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي حليفتها بيلاروسيا المجاورة.


وقد استخدمت القوات المسلحة الروسية باستمرار ذخائر من نفس النوع.

وفي حديثه للصحفيين يوم الجمعة، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن واشنطن تعتقد أن الهجوم المضاد الأوكراني يتسارع. 


وبحسب كيربي، فإن المسؤولين "لاحظوا خلال الـ 72 ساعة الماضية أو نحو ذلك بعض التقدم الملحوظ الذي أحرزته القوات المسلحة الأوكرانية"، خاصة على طول الجبهة الجنوبية في المنطقة المحيطة بزابوريجيا.

قالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت مبكر من يوم السبت، إن قواتها دمرت ثلاث طائرات مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية حاولت مهاجمة جسر كيرتش الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، مما أدى إلى إغلاقه مؤقتا.

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الجمعة، إن موسكو تعزز الدفاعات عن الجسر في محاولة لحماية الطريق اللوجستي الحيوي.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية إنه تم تدمير طائرة بدون طيار تابعة للبحرية في وقت متأخر من يوم الجمعة ودمرت طائرتين أخريين في وقت مبكر من صباح السبت . ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الأوكرانيين.
 

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