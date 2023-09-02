عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفعيل الدراسة ببرنامج جيولوجيا المياه بكلية العلوم بسوهاج

صدى البلد

أعلنت جامعة سوهاج، عن بدء تفعيل الدراسة ببرنامج جيولوجيا المياه بكلية العلوم، برنامج خاص بمصروفات، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م. صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأكد "النعماني" أن الجامعة تسعى دائمًا إلى استحداث برامج دراسية جديدة بمختلف كليات الجامعة، تتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وتتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يساهم في تأهيل الطلاب والخريجيين بالمهارات والخبرات اللازمة لفتح آفاق لأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

تحرير 107 محاضر تموينية متنوعة في سوهاج

خناقة شوارع.. إصابة سائق وشقيقه بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

جامعة سوهاج

وقال الدكتور حازم المشنب عميد الكلية أن الدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة، حيث تمنح الجامعة درجة البكالوريوس في العلوم تخصص جيولوجيا المياه، و يتم المنح بعد اجتياز الطالب عدد من المقررات الدراسية.

والأنشطة العلمية بنجاح بواقع ١٣٦ ساعة معتمدة، مشيراً إلى البرنامج يفتح آفاق جديدة للخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج جيولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

بشأن الديون والاستثمارات.. تعديل نظرة الاقتصاد المصري إلى مستقرة| بشرى سارة

ندمانة ونفسها ترجع| رضوى الشربيني تكشف سر طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني.. تفاصيل حادث رضيعهما

موضوعات متعلقة

تحرير 230 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية بعد غلق طريق بلبيس الصحراوى.. تعرف عليها

فى ذكراه.. دخول عامر منيب الفن بالصدفة.. وقصة مرضه المأساوية

الصحة: 80% من المصابين بمتحور كورونا الجديد لا يحتاجون علاج

إسرائيا.. إصابة 100 في اشتباكات بين طالبي اللجوء الإرتريين والشرطة

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

ماذا يحدث في فعاليات الملتقى الأول للقيادات الشبابية الطلابية؟ تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| 5 أسباب للإصابة بـ الصداع في الصباح بشكل منتظم

بعد ياسمين صبري.. نجمات يتنافسن على الظهور بضفائر طويلة.. من الأجمل؟

وسط المخابئ.. أطفال أوكرانيا يعودون للمدارس| تفاصيل

هبة طوجى تشعل حماس الجمهور فى حفلها بالأردن.. صور

فيديو

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

البساطة والفخامة والأناقة.. إطلالة ملكة الأردن رانيا العبدالله بـ عيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ