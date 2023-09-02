تفعيل الدراسة ببرنامج جيولوجيا المياه بكلية العلوم بسوهاج

أعلنت جامعة سوهاج، عن بدء تفعيل الدراسة ببرنامج جيولوجيا المياه بكلية العلوم، برنامج خاص بمصروفات، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م. صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة.

وأكد "النعماني" أن الجامعة تسعى دائمًا إلى استحداث برامج دراسية جديدة بمختلف كليات الجامعة، تتواكب مع متطلبات العصر الحديث، وتتوافق مع أحدث المعايير العالمية، بما يساهم في تأهيل الطلاب والخريجيين بالمهارات والخبرات اللازمة لفتح آفاق لأسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

جامعة سوهاج

وقال الدكتور حازم المشنب عميد الكلية أن الدراسة بالبرنامج بنظام الساعات المعتمدة، حيث تمنح الجامعة درجة البكالوريوس في العلوم تخصص جيولوجيا المياه، و يتم المنح بعد اجتياز الطالب عدد من المقررات الدراسية.

والأنشطة العلمية بنجاح بواقع ١٣٦ ساعة معتمدة، مشيراً إلى البرنامج يفتح آفاق جديدة للخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي.