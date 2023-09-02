تنسيقية الأحزاب: منتدى شباب العالم تجربة فريدة وإنجاز كبير للدولة

قال محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن منتدى شباب العالم يعد تجربة فريدة، حيث أصبح منصة حوارية دولية، يتواجد فيه شباب من جميع دول العالم، من أجل طرح أفكارهم.

وأضاف محمد السباعي، خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار ترحيب بإسهامات منتدى شباب العالم، يعد إنجازاً كبيراً، فهو بمثابة اعتراف دولي بأهمية المنتدى ودور الشباب.



وأكمل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الشباب اهتماما واضحا، منذ توليه حكم البلاد، حيث ساهم الرئيس السيسي في تمكين الشباب في كافة المجالات وبناء الجمهورية الجديدة.