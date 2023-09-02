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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل تنصيب نجويما.. جيش الجابون يتراجع عن هذا القرار

الجابون
الجابون

تراجعت السلطات الحاكمة في الجابون اليوم السبت 2 سبتمبر 2023، عن قرار أعلنته في أول أيام تحرك الجيش ضد الرئيس علي بونجو أونديما.

وتحرك الجيش الجابوني ضد الرئيس بونجو، في أعقاب إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس بولاية رئاسية جديدة يوم الأربعاء الماضي، وعلقوا الدستور وألغوا نتيجة الانتحابات.

وقال جيش الجابون، اليوم السبت، إنه سيعيد فتح حدود البلاد التي أغلقتها في أعقاب الإجراءات التي اتخذها في 30 أغسطس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

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وقالت سلطات الجابون إن بريس أوليجوي نجويما قائد الحرس الجمهوري سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس انتقالي يوم الاثنين المقبل 4 سبتمبر 2023 أمام المحكمة الدستورية.

وقال أولريش مانفومبي مانفومبي المتحدث باسم لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات في الجابون للتلفزيون الرسمي يوم الخميس، إنه صدرت تعليمات إلى جميع الأمناء العامين والمكاتب الوزارية والمديرين العامين ومسؤولي أجهزة الدولة “بضمان الاستئناف الفعال للعمل واستمرارية عمل جميع الخدمات العامة في المستقبل القريب”.

وأعلنت السلطات في الجابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا بنسبة 64.2٪ من الأصوات يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء الانتخابات وحل كافة مؤسسات الجمهورية.

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