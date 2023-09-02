صنع في جامعة حلوان| تنفيذ 4000 كوفرتة في الفنون التطبيقية| شاهد

استطاعت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية تنفيذ عدد 4000 كوفرتة للمدن الجامعية بالجامعة ضمن التجهيزات الخاصة بمفروشات أسبوع شباب الجامعات٠

جاء ذلك في إطار تكليف الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بضرورة تشغيل الوحدات الإنتاجية بالكليات لتكون وحدات منتجة توفر احتياجات الجامعة تحت شعار "صنع في جامعة حلوان"

وتم تصميم وتنفيذ الكوفرتات عقب وضع المواصفات الفنية بالتعاون بين مركز تصميم وتكنولوجيا المنسوجات ومركز التطوير والبحوث، تحت اشراف ا.د. ايمان أبو طالب الأستاذ بقسم الغزل والنسيج والمشرف على مركز التطوير والبحوث.

كما قام مركز تصميم وتكنولوجيا المنسوجات بكلية الفنون التطبيقية بالبدء في إعداد وتنفيذ الكوفرتات تحت اشراف الدكتور اسامة عز الأستاذ بقسم الغزل والنسيج ومدير مركز تصميم وتكنولوجيا المنسوجات وبمشاركة الدكتور حافظ سعيد ومجموعة من طلاب قسم الغزل والنسيج وبمتابعة الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د. محمد شهدي مدير الوحدة الإنتاجية.

كذلك قام قسم الملابس الجاهزة برئاسة ا.د. ياسر عيد بتفصيل الكوفرتات وإخراجها في الشكل النهائي بمجهود مميز من أساتذة قسم الملابس الجاهزة، وهم الدكتور محمد البدري والدكتورة ايه فتحي وم. ايه داوود ونخبة كبيرة من طلاب القسم العلمي.

تنفيذ عدد 4000 كوفرتة

تنفيذ عدد 4000 كوفرتة

تنفيذ عدد 4000 كوفرتة

تنفيذ عدد 4000 كوفرتة

تنفيذ عدد 4000 كوفرتة

تنفيذ عدد 4000 كوفرتة

تنفيذ عدد 4000 كوفرتة