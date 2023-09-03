ابنتهما سبب الطلاق.. رضوى الشربيني تحاول الإصلاح بين أحمد سعد وعلياء بسيوني

في حلقة جديدة من برنامجها "هي وبس" الذي يُعرض على قناة CBC سفرة، كشفت الإعلامية رضوى الشربيني عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بالمطرب أحمد سعد وعلياء بسيوني.

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وأكدت رضوى الشربيني وجود علاقة صداقة قوية تجمعها بعلياء البسيوني منذ ما يقرب من سبع سنوات، وليس هذا فقط، بل تمتلك علاقة جيدة أيضًا مع الفنان أحمد سعد.

وأشارت رضوي الشربيني، إلى أنها كانت شاهدا على زواج أحمد سعد وعلياء بسيوني، وعاشت معهما مشاكل كثيرة خلال فترة زواجهما.

وأوضحت الإعلامية أن الكثير من الجمهور أطلق عليها لقب "وش السعد" نسبة إلى انطلاقة أحمد سعد في مجال الفن.