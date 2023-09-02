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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: إسقاط 25 مسيرة ومئات من القوات الأوكرانية خلال يوم

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، إسقاط 25 مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة خلال اليوم الماضي، كما تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح، وعززت القوات الروسية مواقعها في محور دونيتسك.
وذكرت الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم إحباط 4 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيا والقضاء على 115 عسكريا أوكرانيا، إضافة إلى إحباط هجومين شنتهما القوات الأوكرانية في منطقتي غريغوروفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت أن محور جنوبي دونيتسك شهد القضاء على أكثر من 100 جندي من قوات كييف وتدمير مستودع ذخيرة، فيما شهد اتجاه كراسنوليمان خسائر في الأرواح بلغت 60 عسكريا للقوات الأوكرانية.
وأوضحت أنه في منطقة أرتيموفسك التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، صد الجيش الروسي 5 هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية و3 هجمات بالقرب من مارينكا، وفي اتجاه دونيتسك تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فاقت 250 قتيلا.
وأشارت الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مستودع ذخيرة تابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 106 في اتجاه خيرسون، فيما أسقطت الدفاعات الجوية 25 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف، واعترضت صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع.
 

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