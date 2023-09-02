الكويتي سلمان الحمود رئيسا للاتحاد الآسيوي للرماية للسنوات الأربع المقبلة بالتزكية

زكت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرماية اليوم /السبت/ مرشح دولة الكويت الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح رئيسا للاتحاد القاري للسنوات الأربع المقبلة محتفظا بمنصبه وذلك في اجتماعها الذي عقد بالكويت بحضور ممثلين عن 41 اتحادا وطنيا في القارة الآسيوية.

وأكد الشيخ سلمان الصباح ، في كلمته في الاجتماع ، أن الاتحاد ملتزم بتشجيع المواهب وتوفير الفرص للرياضيين الطموحين في آسيا للتميز قاريا ودوليا في هذه الرياضة الأولمبية كما سيعمل على إرساء أساس متين فنيا وإداريا وتعزيز ثقافة اللعب النظيف لمستقبل أكثر إشراقا لرياضة الرماية الآسيوية.

وأعرب عن عميق شكره وامتنانه للاتحادات الوطنية على تجديدها الثقة به لقيادة دفة الاتحاد للفترة المقبلة .. مشددا على أن الاتحاد يعمل كعائلة واحدة لخدمة رياضة الرماية في آسيا اذ تعد القارة "مستقبل رياضة الرماية الأولمبية".

وشهد الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد الدولي للرماية الإيطالي لوشيانو روسي انتخاب باقي المناصب التنفيذية بالاتحاد بواقع 5 نواب للرئيس و8 أعضاء للمكتب التنفيذي كما تم اعتماد التقريرين الإداري والمالي للاتحاد للسنة المالية المنتهية.

