مع بدء الدراسة.. فتح باب التقديم للعارضين للمشاركة بمعرض «اهلا مدارس» بالإسماعيلية

تستعد الغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد الإتحاد العام، لإنطلاق معرض "أهلا مدارس" الرئيسي، خلال أيام قليلة.

حيث أكد «الشافعي»، أن المعرض يأتي طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، بالتنسيق التام بين محافظة الإسماعيلية ومديرية الأمن ومديرية التموين.

كما أعلن رئيس تجارية الإسماعيلية، مشاركة كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس إضافة إلى انه سيتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته ومده بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس أيضا توفير ملابس "اليونيفورم" للطلاب.

من جانبها أعلنت آمال محمود آبراهيم رئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، فتح باب التقديم لدي العارضين والعارضات الراغبين في المشاركة بالعرض، لتقديم أوراقهم، غدا الأحد والإثنين، بمكتب أحمد إسماعيل محمد مسئول الشئون الإقتصادية بالدور الخامس بمقر الغرفة التجارية بالإسماعيلية بجوار مبني عمر افندي.

وأشارت امال محمود ابراهيم، إلي أن "أهلا مدارس" يستهدف توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.