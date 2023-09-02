تعيين رؤساء وسكرتيري عموم للوحدات المحلية القروية ببلبيس والزقازيق وفاقوس

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 7216 لسنة 2023 بتكليف رامز السيد محمد من العاملين برئاسة مركز ومدينة بلبيس بالدرجة الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية للقيام بتسيير اعمال وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعدلية برئاسة مركز ومدينة بلبيس بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية.

كما أصدر المحافظ القرار رقم 7217 لسنة 2023 بتكليف كل من صابر دسوقي علي الأولى التخصصية تمويل ومحاسبة برئاسة مركز ومدينة منيا القمح للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بشنبارة الميمونة.

كما تم تعيين عبد الصادق مصليحي عبد الصادق الثانية التخصصية تنمية إدارية للقيام بتسيير اعمال سكرتير الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة.

ولتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين أصدر محافظ الشرقية القرار رقم 7218 بتكليف يسري محمود شعبان من العاملين برئاسة مركز ومدينة فاقوس بالدرجة الأولى التخصصية من العمل بوظيفته الحالية سكرتير الوحدة المحلية القروية بالروضة للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالروضة برئاسة مركز ومدينة فاقوس.

وأوضح محافظ الشرقية أن القرارات جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء وسكرتيري عموم الوحدات المحلية القروية ونتيجة المقابلات الشخصية التي تمت للمتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها لاختيار الأكفأ و الأنسب للإرتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.