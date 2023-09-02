عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعيين رؤساء وسكرتيري عموم للوحدات المحلية القروية ببلبيس والزقازيق وفاقوس

صدى البلد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم 7216 لسنة 2023 بتكليف رامز السيد محمد من العاملين برئاسة مركز ومدينة بلبيس بالدرجة الثالثة التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية للقيام بتسيير اعمال وظيفة سكرتير الوحدة المحلية القروية بالعدلية برئاسة مركز ومدينة بلبيس بصفة مؤقتة لحين شغلها بالطرق القانونية.

 

 كما أصدر المحافظ القرار رقم 7217 لسنة 2023 بتكليف كل من صابر دسوقي علي الأولى التخصصية تمويل ومحاسبة برئاسة مركز ومدينة منيا القمح للقيام بتسيير أعمال رئيس الوحدة المحلية القروية بشنبارة الميمونة.

كما تم تعيين عبد الصادق مصليحي عبد الصادق الثانية التخصصية تنمية إدارية للقيام بتسيير اعمال سكرتير الوحدة المحلية بشنبارة الميمونة.

 

أزهر الشرقية يعلن بدء تلقي طلبات الالتحاق بالبرنامج التأهيلي للحاصلين على الإعدادية العامة

ولتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين أصدر محافظ الشرقية  القرار رقم 7218 بتكليف يسري محمود شعبان من العاملين برئاسة مركز ومدينة فاقوس بالدرجة الأولى التخصصية من العمل بوظيفته الحالية سكرتير الوحدة المحلية القروية بالروضة للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس الوحدة المحلية القروية بالروضة برئاسة مركز ومدينة فاقوس.

وأوضح محافظ الشرقية أن القرارات جاءت بعد متابعة دقيقة لأداء رؤساء وسكرتيري عموم الوحدات المحلية القروية ونتيجة المقابلات الشخصية التي تمت للمتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها لاختيار الأكفأ و الأنسب للإرتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. 

ازهر الشرقية الإعدادية العامة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المقابلات الشخصية تحسين مستوى الخدمات رئيس الوحدة المحلية فاقوس محافظ الشرقية مركز ومدينة بلبيس مدينة منيا القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

خلع في القدم .. تفاصيل تعرض إبنة أحمد سعد الرضيعه لحادث سيارة

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

رسميا .. إيقاف ناد إفريقي كبير لمدة عامين واستبعاده من دوري السوبر

لمدة عامين.. طارق حامد يحسم وجهته المقبلة

سقطة إدارية ساذجة أطاحت بأحلام الاتحاد| تفاصيل وأسباب فشل صفقة محمد صلاح

ليس «سوزا»| الأهلي يحسم صفقة المهاجم.. لاعب أفريقي بدوري أوروبي| وهذا موعد الإعلان

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

ترشيحاتنا

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بمنشور غريب.. شاهد

روسيا تسلم طائرة تدريب قتالية متقدمة إلى إيران.. تفاصيل

تنسيق الأزهر 2023.. مؤشرات القبول لـ علمي بنات

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

صاروخ يوم القيامة طوله 35 مترا.. سلاح فتاك عابر للقارات تمتلكه روسيا

8.5 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحاب الجمل: أنا شعنونة مع حسن الرداد و"مستر إكس" وش السعد عليا| حوار

نشرة المرأة والصحة|ضي أزرق في السمك يثير ضجة على السوشيال ميديا… ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بإطلالة كاجوال

لن تصدق| 5 أسباب للإصابة بـ الصداع في الصباح بشكل منتظم

بعد ياسمين صبري.. نجمات يتنافسن على الظهور بضفائر طويلة.. من الأجمل؟

فيديو

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ