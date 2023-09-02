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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة جيمى بافيت عن عمر يناهز 76 عاما

جيمى بافيت
جيمى بافيت

توفى النجم العالمى جيمى بافيت عن عمر يناهز 76 عاما بعد صراع طويل مع المرض. 

وأصدر الموقع الرسمى للنجم جيمى بافيت بيانا يؤكد وفاته وعلق : “توفى جيمى بافيت بسلام ليلة الأول من سبتمبر محاطًا بعائلته وأصدقائه وموسيقاه وكلابه، لقد عاش حياته كأغنية حتى آخر نفس وسيفتقده الكثيرون إلى أبعد الحدود”. 

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جيمى بافيت

ويعد جيمى بافيت أحد النجوم الذين برعوا فى تقديم عدد من الأعمال التى حفرت فى قلوب عشاقه حيث قدم أغنية "مارغاريتافيل" في 1977 وبلغت المركز الثامن في قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية وظلّت بالقائمة لمدة 22 أسبوعاً لتصبح بذلك أشهر أغنياته المنفردة. 

وأنتج جيمى بافيت 27 ألبوماً خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 50 عاماً وحققت أربعة ألبومات الشهادة البلاتينية للمبيعات فيما نالت ثمانية ألبومات الشهادة الذهبية.

وولد جيمى بافيت في 1946 بباسكاجولا، ميسيسيبي، ونشأ في موبايل، ألاباما، بدأ العزف على الجيتار خلال سنته الأولى في جامعة أوبورن قبل أن يواصل سنوات دراسته الجامعية في كلية بيرل ريفر المجتمعية وجامعة جنوب المسيسيبي. 

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