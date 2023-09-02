صحفيو بي بي سي يعلقون إضرابهم الرابع لبدء التفاوض برعاية النقابة

قرر العاملون فى مكتب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالقاهرة تعليق إضرابهم الرابع، الذى كان مقررًا فى الرابع من سبتمبر الجارى لمدة ١٥ يومًا، وذلك لإفساح الفرصة للتفاوض بعد إرسال الإدارة فى لندن مقترحًا لنقابة الصحفيين المصرية، وممثلى العاملين يمكن بدء التفاوض بشأنه.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات يوم الإثنين المقبل، الموافق ٤ سبتمبر، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشى، وممثلين للصحفيين بمكتب القاهرة مع ممثلى الإدارة فى لندن.

وتأمل نقابة الصحفيين أن تسفر هذه المفاوضات عن تسوية عادلة لموظفى المكتب، تُوقف المعاملة التمييزية، التى يتعرضون لها.



من جانبهم، توجه صحفيو بى بى سى بالشكر لكل مَن تضامن معهم، ودعّم قضيتهم العادلة.