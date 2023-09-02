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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير الصين لدى تركيا: بكين ترغب في انضمام أنقرة إلى بريكس

الصين
الصين

أعلنت «القاهرة الإخبارية»، بأن السفير الصيني لدى تركيا، ليو شاو بين، أكد أن توسع تحالف "بريكس" غرس شعورًا بالثقة والتضامن ‏بين الدول الأعضاء، وأن الصين تريد انضمام تركيا إلى المنظمة.‏

أوضحت القاهرة، أن "عملية توسع "بريكس" بدأت خلال رئاسة الصين، إذ تقدمت أكثر من 20 دولة بطلب للانضمام إلى التحالف، وتم قبول 6 منها في المنظمة، وكان توسع "بريكس" متوقعًا من قِبل المجتمع الدولي".

وأردف: "نحن الصين، نريد أن تنضم تركيا إلى "بريكس" أيضا"، ويتوقع السفير الصيني لدى تركيا، ليو شاو بين، في تصريحاته الصحفية، أن يتطور وينمو تحالف "بريكس" مع الدول النامية.

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