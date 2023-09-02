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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

150 مصابا.. اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال وإريتريين في تل أبيب

اشتباكات
اشتباكات

أكدت  «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها أن العاصمة الإسرائيلية شهدت سقوط نحو 150 مصابًا خلال تفريق فاعلية نظمها معارضون للنظام الحاكم في إريتريا أمام سفارة بلادهم في تل أبيب.

حيث وقعت الاشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمحتجين، وأن 9 أشخاص من المصابين حالتهم خطيرة بينما يوجد 13 آخرين إصابتهم متوسطة.

وقام  المتظاهرين بالقاء الحجارة واستخدموا ألواحًا خشبية في مواجهة الشرطة التي تعرض 30 من أفرادها لإصابات مختلفة.

وأصدرت الحكومة الإسرائيلية بيانًا بهذا الشأن أكدت فيه أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتابع ما شهدته العاصمة من أحداث شغب وأنه أمر السلطات المعنية بالعمل على استعادة النظام العام.

يذكر أن سبب الاحتجاجات هو مهرجان كانت سفارة إريتريا في تل أبيب تخطط لإقامته بشارع "ياد حروتسيم"، لكن المحتجين قاموا باقتحام مقر المهرجان.

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