بعد إغلاقها ليومين .. إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية للجابون

أعلن الجيش في الجابون، ظهر اليوم السبت، إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية بشكل فوري، بعد أن تم إغلاقها من قبل الضباط العسكريين أثناء الانقلاب الذي نفذوه يوم 30 أغسطس.

قال الكولونيل أولريش مانفومبي، المتحدث باسم "لجنة انتقال واستعادة المؤسسات"، إنّه "حرصاً على الحفاظ على احترام سيادة القانون والعلاقات الجيدة مع جيراننا وجميع الدول في جميع أنحاء العالم، ومن أجل تعزيز استمرارية الدولة مع إظهار رغبتنا الأكيدة في الحفاظ على التزاماتنا الدولية، تقرر إعادة فتح الحدود".

وتعهد الجنرال بريس أوليجي نيجما، الذي تم اختياره قائد الانقلاب العسكري، أمس الجمعة، بـ "إعادة تنظيم" المؤسسات ضمن توجّه "أكثر ديمقراطية، وأكثر احتراماً لحقوق الإنسان".

وقال نيجما إنّ "حلّ المؤسّسات"، الذي أعلنه الأربعاء خلال الانقلاب، "هو أمر موقت"، موضحاً أنّ الهدف "إعادة تنظيمها، بحيث تصبح أدوات أكثر ديمقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية، على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا".

يأتي ذلك في وقت سيُعيّن قائد الحرس الجمهوري بريس أوليجي نجيما، يوم الاثنين المقبل، رئيساً انتقالياً لفترة لم تحدد حتى الآن.

ووعد نجيما بـ"إنشاء مؤسسات انتقالية على مراحل" واحترام كل "التزامات" الجابون، سواء كانت "خارجية أو داخلية".