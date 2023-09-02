البورصة تربح 85.6 مليار جنيه خلال شهر أغسطس

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 85.6 مليار جنيه خلال تعاملات شهر أغسطس الماضي، ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.2%.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 712.7 مليار جنيه إلى 827.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.1%. وقفز رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 235.3 مليار جنيه إلى 256.9 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 9.2%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 7.26% ليغلق عند مستوى 18873 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 8.46% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 5597 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.29% ليغلق عند مستوى 22708 نقطة.

وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 72 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 18.8 مليار ورقة منفذة على 1.8 مليون عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 40.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.4 مليار ورقة منفذة على 1.2 مليون عملية خلال شهر يوليو الماضي.

واستحوذت الأسهم على 80.87% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.13%.