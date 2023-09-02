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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نوبل: لن ندعو سفراء روسيا وبيلاروسيا وإيران لحضور حفل توزيع الجوائز

نوبل
نوبل

قالت مؤسسة نوبل، اليوم السبت، إنها لن تدعو سفراء روسيا وبيلاروسيا وإيران لحضور حفل توزيع جوائز نوبل، في ستوكهولم، هذا العام؛ لتتراجع عن قرار سابق بعد انتقادات واسعة النطاق.

وفي العام الماضي، استبعدت المؤسسة سفراء روسيا وحليفتها بيلاروسيا؛ بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وأضافت المؤسسة، يوم الخميس، إنها ستدعوهم، والسفير الإيراني، لحضور حفل توزيع جوائز نوبل لهذا العام في ديسمبر، وعلقت بأنها تسعى إلى ضم حتى أولئك الذين لا يشاركونهم قيم جائزة نوبل.

ودفع هذا الإعلان زعماء العديد من الأحزاب السياسية السويدية إلى القول إنهم سيقاطعون الاحتفالات.

وقالت المؤسسة في بيان يوم السبت 'إننا ندرك ردود الفعل القوية في السويد'.

وأضافت 'لذلك نختار تكرار استثناء العام الماضي للممارسة المعتادة - أي عدم دعوة سفراء روسيا وبيلاروسيا وإيران لحضور حفل توزيع جائزة نوبل في ستوكهولم'.

و يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في أوائل أكتوبر، ويتم منح خمس من جوائز نوبل الست في ستوكهولم كل عام بعد عملية ترشيح تظل سرية على مدار الخمسين عامًا القادمة. 

وتُمنح جائزة نوبل للسلام في أوسلو حيث تقام احتفالات منفصلة.

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