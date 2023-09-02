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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حركة حماس تعلق على انتشار جرائم القتل في أراضي الـ48

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

علق رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية ، اليوم السبت،  على انتشار جرائم القتل بصورة كبير داخل أراضي الـ48.

وقال هنية في مقطع فيديو، أن الاحتلال الإسرائيلي وحده من يتحمل مسؤولية ما يجري من عمليات قتل وجرائم في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأضاف: "أدعو الطبقة السياسية وكل أبناء شعبنا إلى تحمل المسؤولية الوطنية والدينية والتاريخية في الحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني".

وتابع "نحن لا نبرأ الاحتلال من هذه الدماء ومن ظاهرة القتل العشوائي ونعرف بكل ما تعنيه الكلمة هذا الدور الخطير والخبيث لأجهزة الاحتلال التي تهدف إلى إشغال شعبنا في الداخل عن مساراته ومعركته وارتباطاته الدينية والتاريخية والجغرافية مع شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والخارج".
 

حماس رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أراضي الـ48 انتشار جرائم القتل الاحتلال الاسرائيلي

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