عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حذاؤه يطير .. محمد رمضان يتعرض لموقف محرج على المسرح

محمد رمضان
محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج وذلك خلال إحدى حفلاته والتي أقيمت خارج مصر .

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو  يرقص إحدى رقصاته الشهيرة، ولكنه تفاجأ بالحذاء الخاص به  يطير منه أثناء الرقص.

احتفل الفنان محمد رمضان بعدد مشاهداته على موقع الفيديوهات القصيرة تيك توك والتى تخطت حاجز الـ15 المليار مشاهدة. 

وكتب رمضان على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: هاشتاج محمد رمضان 16 مليار مشاهدة على تيك توك فقط الحمد لله.

 

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد زوجته

احتفل الفنان محمد رمضان، بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وشارك صورة تجمعهما، وكتب في رسالة رومانسية: “النهاردة عيد ميلاد مراتي وحبيبتي وام اولادي.. عيد ميلاد سعيد”. 

تكريم محمد رمضان 

بتصويت الجمهور، تمكن الفنان محمد رمضان من الفوز بجائزة أفضل ممثل في موسم رمضان لعام 2023 خلال فعاليات مهرجان القاهرة للدراما.

وقد تم تكريمه عن دوره المميز في مسلسل جعفر العمدة، خلال شهر رمضان الماضي، وهذا الانجاز يعكس تقدير الجمهور لأداءه الفني وتميزه في الأدوار التي قدمها خلال هذا الموسم.

ومن جانبه، أعرب رمضان عن سعادته مؤكدا،:" وجودي في مدينة العلمين الجديدة أهم من حصولي علي الجائزة جئت هنا لكي أستمتع".

وتعد جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة للدراما تكريمًا مهمًا للفنان محمد رمضان وتعكس تقدير الصناعة التلفزيونية لمجهوداته وإسهاماته في إثراء المشهد الفني.

محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

نجاة مدير أعمال تامر حسني من الموت بعد حادث مروع بطريق العلمين

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

صداقة ومحبة.. محمود العسيلي يقبل يد تامر حسني| فيديو

خاص .. انفراجة في أزمة المنتخب والأهلي.. وغرابة يبلغ الأحمر بالقرار النهائي

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

أحمد حسن يزف نبأ سارًا بشأن انضمام سوزا للأهلي

موضوعات متعلقة

مهرجان فينيسيا.. البث المباشر الأول للعرض العالمي لفيلم  La Parte Del Leone 

جائزة الأسد الذهبي.. تكريم توني ليونج في مهرجان فينيسيا

اتوظفت صح .. ستيفاني عطا الله ترد على مشهد القبلة الجريئة "فيديو"

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

خلع في القدم .. تفاصيل تعرض إبنة أحمد سعد الرضيعه لحادث سيارة

كلمات وألحان مصطفى كامل.. محمد الحلو يهدي أغنية لـ السعودية

مطرب الراب زياد زازا يشعل فقرته بختام مهرجان العلمين

عزيز مرقة: الغناء أمام الجمهور المصري كان حلما لي

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري يتعاقد مع المدافع أحمد ياسين لمدة موسم

نجاح أم فشل .. ماذا وصلت أوكرانيا في هجومها المضاد على أوكرانيا حتى الآن؟

مطرب شهير ضربها بالمايك | فتح رأس مذيعة عالمية بإصابة بالغة

الأوقاف: مقارئ الجمهور تتجاوز 121 ألف مشارك لأول مرة

سمكة أرنب البحر تثير الرعب على شواطئ ليبيا.. ماذا حدث؟

بعد وطني .. يوسف القعيد: بطمن على مصر لما بشوف "صدى البلد"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

قشر السمك اللامع.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة عمل جلاش أساور باللحمة| بأسهل الخطوات

سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| لن تتوقعه

فيديو

رئيس شباب النواب: خطوات جادة لإقامة مباريات المصري على ملعب هيئة قناة السويس

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ