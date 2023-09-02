التعليم العالي : برامج تتواكب مع سوق العمل.. وهذا موعد بدء الدراسة

أكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الجامعات التكنولوجية جاذبة للطلاب، وهناك إقبال من الطلاب على البرامج التعليمية الجديدة في مختلف الكليات .

وقال عادل عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الطالب يبحث عن التخصصات العلمية التي توفر له فرصة عمل بعد التخرج ".

وتبع عادل عبد الغفار :" خلال السنوات الماضية حدث تطور كبير في منظومة التعليم العالي وتم افتتاح جامعات جديدة وتم إضافة برامج تعليمية جديدة لتلبية متطلبات سوق العمل".

وأكمل عادل عبد الغفار :" الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية بها برامج دراسية بالتعاون مع أفرع الجامعات الأجنبية ".

ولفت عادل عبد الغفار :" لدينا نظام دراسية أكثر قدرة على التكيف والتطور، ويتم تطوير نظم التدريس في الطب والصيدلة والهندسة بما يتواكب مع ما يحدث في العالم “، مضيفا:” نظام الساعات المعتمدة يعطي للطالب حق اختيار البرامج الدراسية ويعطي للطالب المتميز في كلية الهندسة القدرة على إنجاز عدد الساعات الدراسية في 4 سنوات وليس 5 سنوات ".

وعن موعد بدء العام الدراسي قال عادل عبد الغفار :" العام الدراسي يبدأ 30 سبتمبر ولا صحة لأي شائعات ترتبط بالعام الدراسي ووزير التعليم العالي أعطى تعليمات بالإنتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي".