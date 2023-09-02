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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

«حقوق إنسان الشيوخ» تثمن قرار الأمم المتحدة باعتماد إسهامات منتدى شباب العالم

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن قرار جمعية الأمم المتحدة وترحيبها بدور مؤتمرات الشباب وخاصة منتدى شاب العالم داخل مدينة شرم الشيخ؛ دليل كافٍ وقاطع على أن القيادة السياسية تسير في الاتجاه الصحيح، من خلال حرصها على تمكين الشباب في كافة المجالات، لأنهم الأمل الذي تبني عليه الدولة أحلامها.

وأكدت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، في بيان لها اليوم، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم؛ وهو يعمل على تمكين الشباب وتوليهم للمناصب القيادية في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية، فضلا عن تأهيلهم بالشكل الصحيح من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والتي ساهمت في وجود كوارد ناجحة ومتميزة في كافة أجهزة الدولة المصرية.

وأوضحت أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي أطلقه الرئيس السيسي، كان له دور مثمر وفعال في تأهيل الشباب للقيادة، موضحا أن قرار الأمم المتحدة الذي يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم؛ يأتي تأكيدا لدور المؤتمر وانعكاساته العالمية، خاصة بعد حملات التشويه والتشكيك الممنهجة من أهل الشر في الدور الفعال لهذه المؤتمرات.

وشددت على أن منتدى شباب العالم دائما ما كان فرصة جيدة لتناقل وتبادل الأفكار والخبرات بين شباب مصر وشباب دول العالم، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون فيما بينهم، فضلا عن شرح وتوضيح حجم الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي والتي تمكن الشباب في ظل الجمهورية الجديدة.

الأمم المتحدة مؤتمرات الشباب منتدى شاب العالم مجلس الشيوخ السيسي

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