بعد قمة البريكس.. أوكرانيا تطلب وساطة فرنسا في التقرب من دول الجنوب

نشرت صحيفة فاينانشال تايمز، تقريرا عن جهود أوكرانيا الدبلوماسية بمساعدة فرنسا لكسب المزيد من الدول، التي تسمي بالجنوب العالمي، بعد أن خرجت روسيا أقوى من قمة البريكس التي عقدت الأسبوع الماضي.

خلال زيارة إلى باريس يوم الثلاثاء، أشاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بـ "الديناميكية الجديدة" في البحث عن حلفاء خارج الولايات المتحدة وأوروبا، والتي قال إنها تعتمد على التقدم المحرز خلال المحادثات التي عقدت في السعودية في أغسطس والدنمارك في يونيو.

قال وزير الخارجية الأوكراني، إن أوكرانيا تكتسب زخمًا من خلال السماح للدول باختيار جوانب خطة السلام المكونة من 10 نقاط التي طرحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي والتي ستكون مستعدة لدعمها. وقال: "هذه الطريقة المرنة تسمح لنا بتكوين تحالف أكبر"، مضيفا أنه "ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الاتصالات الدبلوماسية".

أضاف وزير الخارجية الأوكراني: "سنستغل الدورة المقبلة للأمم المتحدة لتنظيم المزيد من الاتصالات مع دول في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية".

كان وزير الخارجية الأوكراني في باريس كضيف شرف في الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين الذي استضافه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سعى إلى لعب دور وساطة في مساعدة أوكرانيا على المسرح الدولي. ومن المقرر أن يجتمع كوليبا وماكرون مساء الثلاثاء.

تأتي الجهود الدبلوماسية في الوقت الذي كان فيه التقدم في الهجوم المضاد المرتقب لأوكرانيا بهدف إبعاد روسيا عن أراضيها بطيئًا بشكل مؤلم، مما خلق توترات بين كييف وحلفائها الغربيين بقيادة الولايات المتحدة.

كما شرعت روسيا في حملتها الخاصة لحشد الدعم الدولي، بما في ذلك في قمة دول البريكس التي عقدت في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي. واتفق أعضاء البريكس على عقد قمة العام المقبل في مدينة كازان الروسية، في دفعة للرئيس فلاديمير بوتين.

منذ حرب روسيا في فبراير من العام الماضي، كافحت كييف وحلفاؤها الغربيون لإقناع القوى العالمية الأخرى بإدانة الحرب الروسية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بعض الدول الناشئة مثل الهند والبرازيل ترى أن الحرب صراع لا يعنيها.

ومع ذلك، تعتقد أوكرانيا أن تواصلها الدبلوماسي يكتسب أخيرًا زخمًا بعد أن اجتمعت عشرات الدول - بما في ذلك الصين - في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة خطة زيلينسكي للسلام.

قال أوليكسي دانيلوف، رئيس مجلس الأمن الأوكراني، لصحيفة فايننشال تايمز: "مهمتنا هي أن نكون على علاقة جيدة مع أكبر عدد ممكن من الدول". نحن نبذل كل ما في وسعنا حتى لا يدعموا روسيا.

حذر دانيلوف من أن الدول الأفريقية لها أهمية استراتيجية بالنسبة لبوتين تتجاوز اقتصاداتها ومواردها الطبيعية. وأضاف أن القارة هي أيضا مصدر لتدفقات اللاجئين المحتملة لزعزعة استقرار أوروبا. "يفكر بوتين في هذه العمليات، في خلق نوع من هجرة المجاعة".

قال أوليكسي هاران، أستاذ السياسة المقارنة في جامعة كييف موهيلا، إن التواصل الدبلوماسي الأوكراني مع الجنوب العالمي "أصبح أكثر نشاطًا وأكثر احترافية ويأخذ في الاعتبار خصوصية أكبر للدول التي كانت تحاول التواصل معها. وعينت وزارة الخارجية ممثلا خاصا لإفريقيا يتحدث العربية مكسيم سوبخ.

أشار هاران إلى أن ثلاث دول إفريقية فقط صوتت مع موسكو على قرار للأمم المتحدة يدين الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا العام الماضي، في حين حضر 17 رئيس دولة إفريقية فقط القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرج في يوليو، بانخفاض عن 43 رئيسًا في قمة مماثلة في عام 2019.

سعى ماكرون إلى تغيير هذه الديناميكية من خلال الضغط على زعماء الصين والهند والبرازيل لإقناع النظام الدولي ذاته بأنه على المحك في الحرب في أوكرانيا.

في كلمة افتتاحية لمؤتمر السفراء الاثنين، شدد ماكرون على ضرورة "تجنب تقسيم العالم" بسبب الحرب الأوكرانية، في وقت لم تدن فيه دول كثيرة من الجنوب العالمي الغزو الروسي. وأضاف: "علينا أن نتجنب الخطاب الذي يقول: هذه حرب أوروبا، إنها لا تعنينا".

تحاول فرنسا أيضًا مساعدة أوكرانيا في مواجهة النفوذ الروسي في إفريقيا، والذي نما في الأشهر الأخيرة مع انتشار قوات ميليشيا فاجنر في مالي وبوركينا فاسو وبعد سلسلة من الانقلابات، كان آخرها في النيجر. والتقى كوليبا بمجموعة من السفراء الفرنسيين لدى الدول الإفريقية أثناء وجوده في باريس.

وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا في وضع أفضل لمساعدة أوكرانيا دبلوماسيا نظرا لأنها كانت في موقف دفاعي في أفريقيا، قالت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا إن البلاد لا يزال بإمكانها "لعب دور مهم"، مشيرة إلى كيفية استضافتها مؤخرا لزعماء مؤثرين مثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

قالت كولونا في مؤتمر صحفي مشترك مع كوليبا: "سيكون من غير الحكمة القول إننا في وضع أفضل، لكننا لسنا وحدنا في هذا الجهد".