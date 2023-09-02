عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد قمة البريكس.. أوكرانيا تطلب وساطة فرنسا في التقرب من دول الجنوب

صدى البلد

نشرت صحيفة فاينانشال تايمز، تقريرا عن جهود أوكرانيا الدبلوماسية بمساعدة فرنسا لكسب المزيد من الدول، التي تسمي بالجنوب العالمي، بعد أن خرجت روسيا أقوى من قمة البريكس التي عقدت الأسبوع الماضي.

خلال زيارة إلى باريس يوم الثلاثاء، أشاد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بـ "الديناميكية الجديدة" في البحث عن حلفاء خارج الولايات المتحدة وأوروبا، والتي قال إنها تعتمد على التقدم المحرز خلال المحادثات التي عقدت في السعودية في أغسطس والدنمارك في يونيو.

 

قال وزير الخارجية الأوكراني، إن أوكرانيا تكتسب زخمًا من خلال السماح للدول باختيار جوانب خطة السلام المكونة من 10 نقاط التي طرحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي والتي ستكون مستعدة لدعمها. وقال: "هذه الطريقة المرنة تسمح لنا بتكوين تحالف أكبر"، مضيفا أنه "ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به وستكون هناك حاجة إلى مزيد من الاتصالات الدبلوماسية". 

 

أضاف وزير الخارجية الأوكراني: "سنستغل الدورة المقبلة للأمم المتحدة لتنظيم المزيد من الاتصالات مع دول في أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية".

 

كان وزير الخارجية الأوكراني في باريس كضيف شرف في الاجتماع السنوي للسفراء الفرنسيين الذي استضافه الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سعى إلى لعب دور وساطة في مساعدة أوكرانيا على المسرح الدولي. ومن المقرر أن يجتمع كوليبا وماكرون مساء الثلاثاء.

 

تأتي الجهود الدبلوماسية في الوقت الذي كان فيه التقدم في الهجوم المضاد المرتقب لأوكرانيا بهدف إبعاد روسيا عن أراضيها بطيئًا بشكل مؤلم، مما خلق توترات بين كييف وحلفائها الغربيين بقيادة الولايات المتحدة.

 

كما شرعت روسيا في حملتها الخاصة لحشد الدعم الدولي، بما في ذلك في قمة دول البريكس التي عقدت في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي. واتفق أعضاء البريكس على عقد قمة العام المقبل في مدينة كازان الروسية، في دفعة للرئيس فلاديمير بوتين.

 

منذ حرب روسيا في فبراير من العام الماضي، كافحت كييف وحلفاؤها الغربيون لإقناع القوى العالمية الأخرى بإدانة الحرب الروسية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن بعض الدول الناشئة مثل الهند والبرازيل ترى أن الحرب صراع لا يعنيها.

 

ومع ذلك، تعتقد أوكرانيا أن تواصلها الدبلوماسي يكتسب أخيرًا زخمًا بعد أن اجتمعت عشرات الدول - بما في ذلك الصين - في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة خطة زيلينسكي للسلام.

 

قال أوليكسي دانيلوف، رئيس مجلس الأمن الأوكراني، لصحيفة فايننشال تايمز: "مهمتنا هي أن نكون على علاقة جيدة مع أكبر عدد ممكن من الدول". نحن نبذل كل ما في وسعنا حتى لا يدعموا روسيا. 

 

حذر دانيلوف من أن الدول الأفريقية لها أهمية استراتيجية بالنسبة لبوتين تتجاوز اقتصاداتها ومواردها الطبيعية. وأضاف أن القارة هي أيضا مصدر لتدفقات اللاجئين المحتملة لزعزعة استقرار أوروبا. "يفكر بوتين في هذه العمليات، في خلق نوع من هجرة المجاعة".

 

قال أوليكسي هاران، أستاذ السياسة المقارنة في جامعة كييف موهيلا، إن التواصل الدبلوماسي الأوكراني مع الجنوب العالمي "أصبح أكثر نشاطًا وأكثر احترافية ويأخذ في الاعتبار خصوصية أكبر للدول التي كانت تحاول التواصل معها. وعينت وزارة الخارجية ممثلا خاصا لإفريقيا يتحدث العربية مكسيم سوبخ.

 

أشار هاران إلى أن ثلاث دول إفريقية فقط صوتت مع موسكو على قرار للأمم المتحدة يدين الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا العام الماضي، في حين حضر 17 رئيس دولة إفريقية فقط القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرج في يوليو، بانخفاض عن 43 رئيسًا في قمة مماثلة في عام 2019.

 

سعى ماكرون إلى تغيير هذه الديناميكية من خلال الضغط على زعماء الصين والهند والبرازيل لإقناع النظام الدولي ذاته بأنه على المحك في الحرب في أوكرانيا.

 

في كلمة افتتاحية لمؤتمر السفراء الاثنين، شدد ماكرون على ضرورة "تجنب تقسيم العالم" بسبب الحرب الأوكرانية، في وقت لم تدن فيه دول كثيرة من الجنوب العالمي الغزو الروسي. وأضاف: "علينا أن نتجنب الخطاب الذي يقول: هذه حرب أوروبا، إنها لا تعنينا".

 

تحاول فرنسا أيضًا مساعدة أوكرانيا في مواجهة النفوذ الروسي في إفريقيا، والذي نما في الأشهر الأخيرة مع انتشار قوات ميليشيا فاجنر في مالي وبوركينا فاسو وبعد سلسلة من الانقلابات، كان آخرها في النيجر. والتقى كوليبا بمجموعة من السفراء الفرنسيين لدى الدول الإفريقية أثناء وجوده في باريس.

 

وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا في وضع أفضل لمساعدة أوكرانيا دبلوماسيا نظرا لأنها كانت في موقف دفاعي في أفريقيا، قالت وزيرة الخارجية كاثرين كولونا إن البلاد لا يزال بإمكانها "لعب دور مهم"، مشيرة إلى كيفية استضافتها مؤخرا لزعماء مؤثرين مثل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

 

قالت كولونا في مؤتمر صحفي مشترك مع كوليبا: "سيكون من غير الحكمة القول إننا في وضع أفضل، لكننا لسنا وحدنا في هذا الجهد".

أوكرانيا فرنسا الجنوب العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

صداقة ومحبة.. محمود العسيلي يقبل يد تامر حسني| فيديو

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

نجاة مدير أعمال تامر حسني من الموت بعد حادث مروع بطريق العلمين

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

قبل القرعة بساعات.. كاف يفاضل بين الزمالك وفريق مغربي للمشاركة بدوري السوبر

ترشيحاتنا

عملاق المجموعة الشمسية يظهر في سماء مصر.. ظاهرة فلكية مرتقبة بعد يومين

عاجل .. صن داونز في طريق الأهلي بقرعة الدوري الإفريقي

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

قرعة الدوري الإفريقي .. الأهلي يواجه سيمبا .. والترجي يصطدم بـ مازيمبي

فرض حظر تجوال في محافظة عراقية.. والسوداني يدعو لبسط الأمن والسيطرة

الذهب يستقر في نهاية تعاملات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

قشر السمك اللامع.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة عمل جلاش أساور باللحمة| بأسهل الخطوات

سعر حقيبة درة في أحدث جلسة تصوير يثير ضجة| لن تتوقعه

فيديو

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

إطلاق مؤشر الجنيه 2023.. أسعار الذهب والدولار اليوم .. فيديو

موال العدل.. من هى بدرية السيد التي احتلت التريند؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ