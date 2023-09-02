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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

راخي ساوانت
راخي ساوانت

قررت الممثلة الهندية راخي ساوانت اعتناق الإسلام، والتعرف على أركانه والامتثال لتعليماته ثم ظهرت في مقطع فيديو جديد أثناء تأديتها العمرة، وهي مرتدية الحجاب والعباءة وتلمس الكعبة وتنهمر الدموع من عينيها، الأمر الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا على منصات السوشيال ميديا.

راخي ساوانت

نشرت الممثلة الهندية «راخي ساوانت»، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، تٌوثق من خلاله تأديتها للعمرة في بيت الله الحرام، وتقتحم زحام الحجاج، لتتمكن في النهاية من الوصول إلى قبلتها، وتلمس الكعبة مرتدية الزي الأبيض الخاصة بالعمرة، إلى جانب لفة حجاب بسيطة تكسو ملامحها الوقار والهيبة من عظمة المكان»، ثم بعد ذلك نشرت عدة مقاطع أخرى توثق رحلة العمرة.

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وظلت «راخي» تردد العديد من الكلمات، التي لم تكن مفهومة إلى حد ما، لأنها لا تزال تتحدث بلغتها الهندية، ولم تنطق العربية.

حالة من الذهول ممزوجة من الفرحة سيطرت على المتابعين، اللذين حرصوا على كتابة الكثير من التعليقات «ماشاء الله»، و«ربنا يحفظك» وغيرها التي تٌبين مدى إعجابهم، التي ظهرت في  التعليقات  الخاصة بهم.

وفي وقت سابق لها نشرت «راخي» خبر اعتناقها الإسلام لتنطق الشهادتين، وتعتنق الإسلام وتختار لنفسها اسم «فاطمة».

راخي ساوانت

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