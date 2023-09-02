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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مطرب شهير ضربها بالمايك | فتح رأس مذيعة عالمية بإصابة بالغة

بريهانا مونيجي
بريهانا مونيجي

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مطرب الراب  فيفتي سينت وهو يرمي ميكروفون به عطل على جمهوره في الحفل ما أدى لإصابة  مذيعة راديو تدعى بريهانا مونيجي في رأسها.

وفي صور نشرتها مواقع اخبارية تظهر بريهانا مصابة في رأسها ويداها ملطختان بالدماء وهي تتلقى العلاج في المستشفى.

بعد تصرّفه المفاجئ والعنيف على المسرح، قامت شرطة لوس أنجلوس بالتحقيق في حادثة فيفتي سينت ، بعد أن قام بإلقاء ميكروفون خلال عرضه على مسرح “Crypto.com” أرينا في لوس أنجلوس مساء الأربعاء الماضي، ما أدى إلى تضرر امرأة وإصابتها في رأسها إصابة بالغة.

فيفتي سينت

أكد سكوت ليمون، محامي 50 سينت، واسمه الحقيقي كيرتس جاكسون، أنه تحدث إلى الشرطة وقال في بيان ما معناه أن موكله “لا يضرب أي شخص عمدًا أبدًا”.

ليمون قال: “أي شخص يقول شيئًا مختلفًا لا يملك كل الحقائق وهو مضلل”.

ويظهر مغني الراب في مقاطع فيديو متعددة تداولها رواد السوشيال ميديا عبر صفحات الإنترنت، وهو يتسلّم الميكروفون الأخير ليجده أيضاً معطّل فيقوم برميه بقوة، غير مبالٍ بخطورة الموضوع، ما أدى لإصابة مباشرة في رأس إحدى المذيعات التي كانت متواجدة بالقرب من المسرح.

 

كما انتشرت مقاطع عديدة للحادث ومن زوايا مختلفة وثّقت تصرّف 50 سينت العنيف ليتصدر إسمه الترند.

 

الخبر احتل صفحات السوشيال ميديا وشكل مادة دسمة للحسابات الإلكترونية الناقلة لأخبار المشاهير، وأدى إلى انقسام بين جماهير 50 سينت الذين أعربوا عن حزنهم لتصرفه العدائي أمام جماهيره والذي أدى إلى إصابة مذيعة راديو 106 “بريهانا مونيجين” بجرح بالغ في رأسها.

فيفتي سينت مذيعة راديو مطرب الراب فيفتي سينت

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