نجاح أم فشل.. ما هي مكاسب أوكرانيا من هجومها المضاد على روسيا؟

لا يزال هناك تضارب بشأن الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، فبينما قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن الجيش الأوكراني حقق تقدمًا ملحوظًا، تعلن موسكو أن كييف فشلت في الهجوم.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا "يمضي قدمًا" بعد أن أحرزت كييف بعض التقدم في حملتها لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وأضاف: “القوات الأوكرانية تتقدم للأمام. على الرغم من كل شيء وبغض النظر عما يقوله أي شخص، فإننا نتقدم، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية”، لافتًا "“نحن نتحرك”.

ومن غير الواضح ما إذا كان زيلينسكي يشير إلى مسؤول أو تعليق محدد، ولكن يبدو أنه يحاول الحديث عكس السرد القائل بأن الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في الصيف قد حقق حتى الآن نتائج أقل من المتوقع.

ونشرت بعض وسائل الإعلام تقاريرًا نقلت عن مسؤولين غربيين قولهم إن أوكرانيا نشرت قواتها بشكل ضئيل للغاية.

وبعد الكثير من الترقب، بدأ الهجوم المضاد رسميًا في منتصف يونيو. ومع ذلك، فقد تم تحقيق المكاسب بصعوبة، ولم يتم الاستيلاء على البلدات الكبرى حيث واجهت قوات كييف خطوطًا روسية محمية جيدًا.

وحسب “سي إن إن” الأمريكية، فعلى الرغم من استمرار التقدم البطيء، قالت كييف في منتصف يوليو الماضي إنها لا تشعر بأي ضغط لتحقيق نتائج سريعة.

وبحلول نهاية الشهر، كانت أوكرانيا قد أرسلت المزيد من القوات إلى جنوب شرق البلاد، في إشارة إلى أنها حددت نقاط الضعف المحتملة في الخطوط الدفاعية الروسية.

ويبدو أن هذا القرار يحقق بعض النتائج. وفي الأيام الأخيرة، حقق الجيش الأوكراني انتصارات في منطقة زابوريجيا بجنوب شرق البلاد، حيث اخترق هذا الأسبوع "الخط الأول" للدفاعات الروسية.

وقال الجيش الأوكراني يوم السبت إنه يعزز مواقعه هناك ويطلق نيرانًا بالقرب من قرية روبوتاين ذات الموقع الاستراتيجي في زابوريجيا والتي سيطرت عليها القوات الأوكرانية الأسبوع الماضي.

ويعد هذا التقدم علامة على أن كييف تقترب من شبكة موسكو المترامية الأطراف من الخنادق المحصنة على طول الجبهة الجنوبية.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، الجمعة، إن القوات الأوكرانية حققت "تقدما ملحوظا" في الأيام الثلاثة الماضية، وحققت "بعض النجاح ضد الخط الثاني من الدفاعات الروسية".

ومن شأن تحقيق المزيد من المكاسب هناك أن يساعد أوكرانيا على كسر "الجسر البري" الذي يربط البر الرئيسي لروسيا بشبه جزيرة القرم، والذي ضمه الكرملين من كييف في عام 2014 في انتهاك للقانون الدولي.

لكن وزارة الدفاع الروسية قالت يوم السبت إنها صدت أربع هجمات أوكرانية في المنطقة المحيطة بروبوتاين ومستوطنة فيربوف القريبة.

وتعكس تصريحات زيلينسكي وكيربي ما قاله وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن شركاء أوكرانيا، بما في ذلك الولايات المتحدة، "يفهمون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح" ولا يوجد "تباطؤ" في التقدم.

وأضاف كوليبا أن أولئك الذين ينتقدون وتيرة الهجوم المضاد يجب أن يعطوا اهتمامًا أكبر للجنود الذين يقودونه.