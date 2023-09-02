إصابة 8 فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين على بلدة قصرة جنوب نابلس

أصيب ثمانية فلسطينيين، مساء اليوم السبت، خلال هجوم للمستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة قصرة جنوب نابلس، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وأفاد الناشط الفلسطيني بمقاومة الاستيطان فؤاد حسن، بأن مجموعة من المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال هاجموا مزارعين أثناء عملهم بأرضهم في منطقة "راس النخل" الواقعة جنوبي البلدة.

وأشار إلى أن أهالي البلدة العزّل تصدوا لهجوم المستوطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال والمستوطنين، أسفرت عن إصابة ستة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنين آخرين بالحجارة، عولجوا ميدانيا.