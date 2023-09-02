تبدأ بكرة لـ15 يوم قدّام | هدية من البنوك بمصر لجميع العملاء

تعتزم البنوك في مصر اعتبارًا من غدٍ الأحد ولمدة أسبوعين، فتح حسابات مصرفية لعملاء الجهاز المصرفي البالغ عدده 38 بنكا مجانا.



وكشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي بأن فتح الحسابات البنكية المجانية بمناسبة عيد الفلاح تعزيزا لتطبيق الشمول المالي.



أوضح التقرير أن عملية اطلاق تلك الفعاليات تأتي بصورة سنوية في النصف الأول من سبتمبر الجاري، لشحذ الهمم علي التعامل الشرعي مع الجهاز المصرفي وجذب شرائح جديدة لداخل البنوك.



واضاف التقرير إنه في إطار دعم المركزي الشمول المالي، يتيح المركزي لكافة البنوك الوجود خارج الفروع خلال المناسبات الاجتماعية، لتقديم منتجاتها المصرفية المختلفة، وذلك بعلم من قطاع الشئون المركزي بأماكن التواجد.



وفي سياق متصل تسعى البنوك العاملة في السوق المحلية لعدد من الفاعليات التي تساهم في نشر ثقافة الشمول المالي من بينها احتفالية المرأة من 8 إلى 31 مارس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واحتفالية اليوم العربي للشمول المالي من 1 إلى 30 أبريل، واحتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب، واحتفالية الفلاح من 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح.



كما سيتم عقد احتفالية الادخار من 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، واحتفالية الأشخاص ذوي الهمم من 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.