قائد عمليات الإغارة على ميناء إيلات: عبد الناصر صمم على تدمير الحفار قبل دخوله خليج السويس

نعى الربان عمر عز الدين، قائد عمليات الإغارة على ميناء إيلات الإسرائيلي، الربان محمود سعد، أحد أبطال عملية تدمير الحفار الإسرائيلي.

وقال عمر عز الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"،: "18 ضابطا وصف ضابط هم من نفذوا عملية تدمير الحفار الإسرائيلي".

وأضاف عمر عز الدين: "محمود سعد دخل كلية الطب، والتحق بالكلية البحرية، وكان عاشقا للقوات البحرية".

وتابع عمر عز الدين: "بدأنا بعمليات الإغارة على ميناء إيلات في عام 1969، ومحمود سعد كان حماسيا بشكل كبير، وكان يرغب في تنفيذ عمليات ضد العدو".

وأكمل عمر عز الدين، حديثه: "أيام حرب الاستنزاف، الإسرائيليين كانوا يحصلون على البترول المصري المتواجد في خليج السويس، وجمال عبد الناصر صمم على تدمير الحفار الإسرائيلي قبل دخوله خليج السويس ".