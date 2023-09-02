عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تضرب مراكز القيادة والمراقبة الأوكرانية وتدمر مستودع ذخيرة في دونيتسك

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها قصفت موقعين للقيادة والمراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مركز اتصالات للعدو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المدمرة دمرت في منطقة مستوطنة أفديفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية 'تم قصف موقعين للقيادة والمراقبة لوحدات اللواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مستوطنة ديليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم تدمير مركز اتصالات تابع للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية. 

كما دمرت القوات المسلحة الروسية مستودع ذخيرة ميداني تابع للواء الدفاع الإقليمي 106 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية: 'تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني تابع للواء 106 للدفاع الإقليمي بالقرب من قرية تياجينكا في منطقة خيرسون، كما أصيب مركز قيادة لمركبة جوية بدون طيار بالقرب من قرية أوترادوكامينكا في منطقة خيرسون'.

ودمر الجيش الروسي اللواء المدرع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كيسلوفكا بمنطقة خاركوف في اتجاه كوبيانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية دمرت أيضًا ما يصل إلى 60 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان. 

'في اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات المجموعة المركزية للقوات وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الخامس للحرس الوطني واللواء الميكانيكي 67 من الحرس الوطني. 

وجاء في البيان أن القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنتي جريجوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية على مدار اليوم.

الحرس الوطني الدفاع الروسية الدفاع الروسي المسلحة الأوكرانية جمهورية دونيتسك الشعبية جمهورية دونيتسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

نجاة مدير أعمال تامر حسني من الموت بعد حادث مروع بطريق العلمين

موضوعات متعلقة

بعد ضرب هونج كونج وماكاو.. إعصار ساولا يصل جنوب الصين

قاضٍ أمريكي يسقط إدانتين بالرشوة لمدير بـ «فوكس نيوز»

استقالة الزعيم الانفصالي لـ ناجورنو كاراباخ

إضراب تجار التجزئة في باكستان بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والتضخم السريع

زيلينسكي: القوات الأوكرانية «تتقدم» في هجومها المضاد على الروس

بعد إغلاقها ليومين .. إعادة فتح الحدود البرية والجوية والبحرية للجابون

بعد حريق جوهانسبرج.. إجراء رئاسي عاجل لحل أزمة السكن في جنوب أفريقيا

الولايات المتحدة تعتزم إرسال ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا

ترشيحاتنا

صفقة سوزا "تستوي" على نار هادئة| 50 مهاجما رفض كولر ضمهم للأهلي قبل يناير.. كواليس المفاوضات

150 مليون سيجارة يوميا.. أكبر شركة منتجة للأدخنة في مصر تكشف مفاجأة

إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال قبالة شاطئ غزة

الأحداث لها تبعات سيئة.. بارزاني يطالب بالحفاظ على التعايش السلمي في كركوك

تاريخ المواجهات| الأهلي كعبه عالي على سيمبا التنزاني.. وخسارة وحيدة بأقدام ميكيسوني

أحمد موسى عن الراحل محمد الفايد: عمل استثمارات هائلة في إنجلترا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورود حمراء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري | شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

قشر السمك اللامع.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

أمريكي يشهر إسلامه بسبب فتاة مصرية.. ما القصة؟| «فيديوجراف»

رئيس شباب النواب: خطوات جادة لإقامة مباريات المصري على ملعب هيئة قناة السويس

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ