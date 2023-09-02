روسيا تضرب مراكز القيادة والمراقبة الأوكرانية وتدمر مستودع ذخيرة في دونيتسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن قواتها قصفت موقعين للقيادة والمراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مركز اتصالات للعدو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المدمرة دمرت في منطقة مستوطنة أفديفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية 'تم قصف موقعين للقيادة والمراقبة لوحدات اللواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مستوطنة ديليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم تدمير مركز اتصالات تابع للواء الميكانيكي 110 للقوات المسلحة الأوكرانية.

كما دمرت القوات المسلحة الروسية مستودع ذخيرة ميداني تابع للواء الدفاع الإقليمي 106 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة خيرسون.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: 'تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني تابع للواء 106 للدفاع الإقليمي بالقرب من قرية تياجينكا في منطقة خيرسون، كما أصيب مركز قيادة لمركبة جوية بدون طيار بالقرب من قرية أوترادوكامينكا في منطقة خيرسون'.

ودمر الجيش الروسي اللواء المدرع التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة كيسلوفكا بمنطقة خاركوف في اتجاه كوبيانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية دمرت أيضًا ما يصل إلى 60 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.

'في اتجاه كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات المجموعة المركزية للقوات وضربات طيران الجيش ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الخامس للحرس الوطني واللواء الميكانيكي 67 من الحرس الوطني.

وجاء في البيان أن القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنتي جريجوروفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك الشعبية على مدار اليوم.