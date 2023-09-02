غادة البهنساوي: الإشادات والنجاحات توالت منذ النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم |فيديو

علقت الدكتورة غادة البهنساوي٫ المنسق العام لمنتدى شباب العالم٫ على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

وقالت الدكتورة غادة البهنساوي٫ المنسق العام لمنتدى شباب العالم٫ خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “المحور”٫: “هذا القرار يأتي كتتويج لجهود منتدى شباب العالم خلال النسخ السابقة كلها”٫ لافتة: “النسخة الخامسة للمنتدى استثنائية وغير مسبوقة”.

وأضافت الدكتورة غادة البهنساوي، المنسق العام لمنتدى شباب العالم: “الإشادات والنجاحات توالت منذ النسخة الأولى للمنتدى ورأينا إشادات واسعة حول المنتدى”، موضحة: “استطعنا في مصر جمع شباب العالم، وتحدثنا في كل قضاياهم وأصبحنا منصة دولية لتمثيل قضايا الشباب والتعبير عنهم”.



