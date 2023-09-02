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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غادة البهنساوي: الإشادات والنجاحات توالت منذ النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم |فيديو

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

علقت الدكتورة غادة البهنساوي٫ المنسق العام لمنتدى شباب العالم٫ على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.

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«حقوق إنسان الشيوخ» تثمن قرار الأمم المتحدة باعتماد إسهامات منتدى شباب العالم

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هند النعساني : إدراج توصيات منتدى شباب العالم بالأمم المتحدة تقدير دولي لمصر.. فيديو

وقالت الدكتورة غادة البهنساوي٫ المنسق العام لمنتدى شباب العالم٫ خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “المحور”٫: “هذا القرار يأتي كتتويج لجهود منتدى شباب العالم خلال النسخ السابقة كلها”٫ لافتة: “النسخة الخامسة للمنتدى استثنائية وغير مسبوقة”.

 

وأضافت الدكتورة غادة البهنساوي، المنسق العام لمنتدى شباب العالم: “الإشادات والنجاحات توالت منذ النسخة الأولى للمنتدى ورأينا إشادات واسعة حول المنتدى”، موضحة: “استطعنا في مصر جمع شباب العالم، وتحدثنا في كل قضاياهم وأصبحنا منصة دولية لتمثيل قضايا الشباب والتعبير عنهم”.


 

 

المنسق العام لمنتدى شباب العالم٫ منتدى شباب العالم الجمعية العامة للأمم المتحدة توصيات منتدى شباب العالم

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