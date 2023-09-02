عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

96% للهندسة و85% للتجارة.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2023

تنسيق الدبلومات 2023
تنسيق الدبلومات 2023

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ، ينتظر الكثير من الطلاب  تنسيق الدبلومات الفنية 2023  ويتساءل الطلاب عن الكليات والمعاهد المتاحة لهم، حتى يتسنى للطلاب والطالبات الالتحاق بالجامعات الحكومية أو الخاصة المناسبة للدبلومات الفنية من أجل الحصول على شهادة بمؤهل عال  وذلك خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023، بالنسبة لنظامي 3 أو 5 سنوات في جميع مدارس التعليم الفني.


تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، مفاجأة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات يمكن لهم الالتحاق بكليات الهندسة والتمريض والفني الصحي والآثار نظم معلومات ادارية فنون تطبيقية دمياط وكليات التربية وكليات التجارة وزراعة عين شمس بكل سهولة بخلاف طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات  التي أتيحت لهم بعض كليات التربية ومعهد فني تجاري وفني صحي وبعض كليات الزراعة  وكليات التجارة ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن المتاحة حسب تنسيق الدبلومات الفنية  2022 اضغط هنا .

رابط موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

 

الأوراق المطلوبة للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

يتطلب التقديم في الكليات والمعاهد بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية الأوراق التالية:

استمارة شهادة الدبلوم الفني، من الأوراق الهامة للالتحاق بتنسيق الدبلومات الفنية.

أصل شهادة الميلاد، حتى يتمكن الطالب التقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

عدد 6 صور شخصية، كى يستطيع التقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

صورة من بطاقة الرقم القومي، واستكمال أوراق تنسيق الدبلومات الفنية

نموذج 6 جند، ضرورى أن يحصل عليه الطالب للتقديم في الكليات والمعاهد بعد تنسيق الدبلومات الفنية

شهادة الحصول على لقاح كورونا، لا يمكن الاستغناء عنها في تقديم تنسيق الدبلومات الفنية

الفئات التي يشملها تنسيق الدبلومات الفنية

يتضمن تنسيق الدبلومات الفنية الطلاب الحاصلين على دبلوم نظامي 3 و5 سنوات، دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 60% فأكثر، وكذلك دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات.

ويتضمن التنسيق أيضًا طلاب دبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها، ويشمل:

دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية- الصناعية- السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية)، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 60% فأكثر.

دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 75% فأكثر

دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 75% فأكثر

ويتقدم الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع أقل من 75% حتى 65%، ويتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، مفاجأة لطلاب الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات يمكن لهم الالتحاق بكليات الهندسة والتمريض والفني الصحي والآثار نظم معلومات ادارية فنون تطبيقية دمياط وكليات التربية وكليات التجارة وزراعة عين شمس بكل سهولة بخلاف طلاب الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات  التي أتيحت لهم بعض كليات التربية ومعهد فني تجاري وفني صحي وبعض كليات الزراعة  وكليات التجارة ويمكن للطلاب معرفة كافة الاماكن المتاحة حسب تنسيق الدبلومات الفنية  2022 اضغط هنا .

 

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، تواصل موقع صدى البلد مع عدد من خبراء التعليم العالي لمعرفة مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية من تنسيق الجامعات 2022 والذين أكدوا أن تنسيق 2022 لن يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2023 بسبب تشابه نسب النجاح بالعام الماضي بالإضافة الي اعداد الناجحين ونسبه المجاميع ومن المتوقع أن المعاهد الخاصة سوف تتيح مقاعد كثيرة لطلاب الدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات بواقع 65% للعلوم الادارية والهندسة قد تسجل 96.5% وفني صحي  قد تسجل أقل  95 % وتربية 91%  وتجارة 85% .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغرب وصية في العالم| لماذا أوصى الملياردير محمد الفايد أن يُكفّن ويُدفن بهذه الطريقة؟

عاجل| هؤلاء يرثون إمبراطورية بـ 2 مليار دولار.. تعرف على أفراد عائلة الملياردير محمد الفايد

كانت مخطوبة .. زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة عن علاقته بشقيقتها

عقب جلسته مع الخطيب|نجم الزمالك السابق يعلن قرب رحيل أمام عاشور عن الأهلي

زوجة سـ. فاح الجيزة تفجر مفاجأة: مش لاقيين أختي نادين لحد دلوقتي

سبتمبر شهر الإجازات.. 10 أيام عطلة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة.. اعرفها بالتاريخ

تبدأ بكرة لـ15 يوم قدّام | هدية من البنوك بمصر لجميع العملاء

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام | وتنهار بالبكاء أمام الكعبة .. صور

ترشيحاتنا

استمرار التظاهرات في إسرائيل ضد التعديلات القضائية ‎

بسبب البريكس.. انخفاض أسعار السجائر والسيارات وأحمد موسي يزف بشرى عن التموين

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تطورات جديدة في التخزين الرابع لسد النهضة

أجرى عملية قلب مفتوح.. تطورات الحالة الصحية للشاعر عنتر هلال| فيديو

40 % زيادة إنتاج.. مفاجأة في أسعار السجائر

الزمالك يفجّر مفاجأة حول قبول تقسيط غرامة كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بجمالها

ابنه خطبله ملكة جمال| من هي زوجة محمد الفايد الثانية؟.. شاهد

ورود حمراء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة ملفتة

في عيد ميلادها.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري | شاهد

فيديو

أمريكي يشهر إسلامه بسبب فتاة مصرية.. ما القصة؟| «فيديوجراف»

رئيس شباب النواب: خطوات جادة لإقامة مباريات المصري على ملعب هيئة قناة السويس

زوجة الفنان أحمد فتحي وسر عدم انفصالهما رغم عدم الإنجاب

مرتفع جوي .. تفاصيل درجات الحرارة ومناطق تسجل 45 ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ