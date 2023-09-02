عميد طب الأزهر: إمكانات الجيش الأبيض مسخرة للاهتمام بصحة الإنسان

أكد الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، تسخير جميع الإمكانات والطاقات البشرية للجيش الأبيض من أجل الحفاظ على صحة الإنسان وبنائه؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.



رحب عميد كلية الطب خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للأورام الذي يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وينظمه قسمي: علاج وجراحة الأورام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة تحت عنوان: (الجديد في علاج وجراحة الأورام- الحاضر والمستقبل) بالمشاركين في المؤتمر من داخل مصر وخارجها، لافتا إلى أن مستشفى الحسين الجامعي ومستشفى سيد جلال الجامعي التابعتين لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، تعملان جنبًا إلى جنبٍ دعمًا لجهود الدولة المصرية من أجل تخفيف المعاناة ورفع المستوى الصحي للإنسان وفقًا لرؤية مصر 2030م، مؤكدين على شعار (علاج بكرامة للمواطن المصري) وفقًا لرؤية جامعة الأزهر الشاملة والتي تقوم على الاهتمام بالجانب التعليمي، والبحث العلمي، ثم خدمة المجتمع من خلال المستشفيات الجامعية والقوافل الطبية التي تسيرها جامعة الأزهر دعمًا لجميع المبادرات الرئاسية.

كما أشاد بالتعاون بين مستشفى الحسين الجامعى وسيد جلال الجامعي والمجلس الصحي المصري ومعاهد الأورام، موضحا أن هذا التعاون يهدف في المقام الأول إلى الاهتمام بصحة الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة.