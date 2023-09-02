إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال قبالة شاطئ غزة

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية، مساء اليوم السبت، بإصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، قبالة شاطئ بحر قطاع غزة.

وقالت لجان الصيادين بغزة، إن صياد تعرض للإصابة بعيار معدني مغلف بالمطاط أطلقته عليه بحرية الاحتلال الحربية قبالة بحر منطقة الواحة شمال غرب مدينة غزة، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وكانت بحرية الاحتلال الإسرائيلي قد هاجمت مراكب الصيادين غرب منطقتي السودانية والواحة شمال غرب المدينة صباح اليوم بالرصاص وفتحت عليها خراطيم المياه وحاولت إغراقها.

وتتعمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين بشكل يومي في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.