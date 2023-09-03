عادل حمودة يكشف المتسبب في تسريبات أوراق البنتاجون

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة إن تسريبات أوراق البنتاجون، كان وراءها شخص، يدعى دانيال السبيرج، ولد في شيكاغو عام 1931، وأنهى دراسته الثانوية بتفوق، وكان الأول على دفعته.

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن "دانيال" حصل على منحة دراسية لمدة 4 سنوات في جامعة هارفارد، وبعد الجامعة قضى 3 سنوات في سلاح مشاة البحرية الأمريكية.

وأوضح: «منذ عام 1959 عمل محللا استراتيجيا في مؤسسة راند وثيقة الصلة بالبنتاجون، وسهل عمله في مؤسسة راند، حصوله على المعلومات الحكومية الأكثر سرية، واختاره مساعد وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي جون ماكنوتون، مساعدا له».

وواصل: «في هذا المنصب عمل على الخطط السرية لتصعيد حرب فيتنام التي انضم إليها ضابطا فيما بعد، بعد عودته من الحرب شارك في دراسة روبرت ماكنمارا السرية للغاية، حملت الدراسة عنوان "صنع القرار الأمريكي في فيتنام من عام 1945 إلى عام 1968".

وواصل: «عُرفت الدراسة فيما بعد، باسم أوراق البنتاجون».

واستكمل: «عمل إلسبيرج أيضا مساعدا لهنري كيسنجر وهو في منصب مستشار الأمن القومي للرئيس ريتشارد نيكسون، ولكن عندما سئم إلسبيرج من تدهور الأوضاع في فيتنام؛ قام بتصوير الدراسة السرية، ووصلت الدراسة إلى السناتور ويليام فولبرايت؛ فأمر بمنع نشرها».

وأردف: «في تلك اللحظة، قرر إلسبيرج تسريبها إلى “نيويورك تايمز” و"واشنطن بوست"، وحوكم إلسبيرج بعقوبة محتملة مدتها 115 سنة سجنا، لكن بعد عامين أُفرج عنه، وأسقطت الاتهامات الموجهة إليه».