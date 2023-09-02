رئيس نادي الزمالك الأسبق : أنصح محمد صلاح بعدم مغادرة ليفربول .. فيديو

قال الدكتور كمال درويش، رئيس نادي الزمالك الأسبق، لو قام محمد صلاح بمشاوراته من أجل البقاء في ليفربول أم الإنتقال للإتحاد السعودي سوف نقول له "خليك في ليفربول أفضل لك".

وأضاف "درويش" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن الأندية المصرية أصبحت ضمن النظام الاحترافي منذ عام 1991، وهذا النظام به بيع وشراء اللاعبين المحترفين.

وتابع الدكتور كمال درويش، أن نادي الزمالك به 24 لعبة وجميع هذه الألعاب أصبحت ألعاب احترافية، مشيراً إلى أن هناك لاعبين تحت السن وعند بلوغهم سن الـ 14 والـ 18 يطالبون بكتابة عقد احترافي مع النادي وهذا من حقهم.