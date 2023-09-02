بـ هاتريك «فيرجسون».. برايتون يهزم نيوكاسل بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق برايتون على ضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

إيفان فيرجسون افتتح التسجيل لـ برايتون في الدقيقة 27، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 65 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

فيرجسون أكد نفسه رجلًا للمباراة موقعًا على الهاتريك الشخصي الخاص به، في الدقيقة 70.

وسجل كالوم ويلسون هدف نيوكاسل الوحيد قبل نهاية المباراة، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برايتون لـ 9 نقاط في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.